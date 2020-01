Congo-Kinshasa: Bataille pour 2023 - Le FCC vers une mutation en parti politique, le CACH se cache

L'on ne sait pas vraiment à quel jeu continue à jouer la coalition électorale dénommée "Cap pour le changement" du Président de la République Félix Tshisekedi. Car, pendant que cette structure peine à changer de Cap, les autres formations politiques pensent déjà comment récupérer le strapontin présidentiel dès 2023.

Le Front Commun pour le Congo de Kabila et l'Ensemble pour la République de Katumbi, sans oublier le tandem Fayulu-Muzito de près, tous sans exception, ont un agenda qui révèle largement leurs ambitions politiques. Concernant le FCC et l'Ensemble pour la République, les deux structures politiques "hautement structurées", ont compris la nécessité de ménager leurs montures avant d'aller plus loin dans cette bataille pour 2023.

« Ensemble pour la République »

Le go a été donné par Moïse Katumbi, leader de la plateforme «Ensemble pour le Changement». Mercredi 18 décembre 2019, à Lubumbashi, un grand parti politique venait de naître. «Ensemble pour la République», tel est son nom, a comme Secrétaire général, l'expérimenté Pierre Lumbi. Ce grand parti politique a été créé pour accéder au pouvoir dès 2023, afin de changer la vie des millions de congolais qui continuent à croupir dans la pauvreté.

Il aurait fallu attendre quelques jours pour voir la même volonté se manifester dans le chef du FCC. Oui, pour cette mégastructure qui se réunit régulièrement à Kingakati, elle travaille sur sa mutation en grand parti politique. Hier, lundi 6 janvier 2020, devant les médias nationaux et internationaux, Alain-André Atundu Liongo, l'un des principaux communicateurs de la plateforme de l'ancien Chef de l'Etat Joseph Kabila, a laissé entendre que cette démarche était en discussion.

Après qu'il ait abordé les sujets de la dernière réunion ayant eu lieu à Kingakati devant l'autorité morale Joseph Kabila, Alain Atundu a pu dévoiler les arguments "fondés" de cette probable création. «La décision de lever une option idéologique pour le FCC comme le point culminant de l'ambition du Président Kabila de travailler avec tous les patriotes et toutes les forces nationalistes au bénéfice de notre Peuple et de la République.

D'où, le projet de la création d'un grand parti politique incluant toutes les bonnes volontés et tous les nationalistes dans un grand regroupement politique bien structuré... Ce projet d'un grand parti a pour vocation de donner corps à l'ambition nationaliste du Président Kabila», avait-il explicité. Il appert que cette idée émane de suite de l'échec de leur candidat Emmanuel Ramazani Shadary à la présidentielle de décembre 2018.

CACH se cache-t-il ?

Dans l'entretemps, que fait le Cap pour le changement? Rien du tout. Depuis sa création à Nairobi au Kenya par Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, respectivement Présidents de l'UNC et de l'UDPS, les deux hommes n'ont jamais pensé doter Cach d'un siège digne, ni le muter en une plateforme politique, encore moins en un regroupement politique, afin de conserver le pouvoir. Les propositions de Kin-kiey Mulumba, membre de la structure, ont été le cadet des soucis de ces deux dirigeants.

Que vaut ce silence ? CACH est-il en panne d'idées ? « Pas de suivisme moutonnier », rétorquait le patriarche Kitenge Yesu, même si les acolytes de l'ancien Président multiplient des réunions, séminaires, retraites et consorts pour préparer des stratégies de la reconquête du pouvoir. Pour le Haut Représentant et Envoyé spécial du Président, il n'est donc pas question pour le CACH de s'engager dans la logique du suivisme moutonnier. Lui qui a axé sa politique dans l'anticipation, sait où, comment et à quel moment agir. Aphone aujourd'hui, l'on verra dans les jours qui viennent, voire dans les mois à venir, ce que cette formation pourra proposer dans l'arène politique tant dominée par son partenaire au pouvoir, le FCC.