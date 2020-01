Congo-Kinshasa: [En perspective des élections de 2023] CNARC - Aimé-Pascal Mongo restructure le parti

Dans un communiqué de presse publié le 5 janvier 2020, le Président National du «Congrès National Africain pour le Réveil du Congo» (CNARC), Aimé-Pascal MONGO LOKONDA, a procédé à la restructuration des animateurs du Secrétariat Exécutif National.

Le réaménagement technique de ce parti politique s'inscrit dans le cadre du processus de l'atteinte des objectifs, en perspective des prochaines échéances électorales, aussi bien Urbaines, Municipales et Locales que générales de 2023.

Aux termes de deux décisions signées par le Président National du CNARC, le 31 décembre 2019, dont le contenu a été rendu public par le porte-parole du parti le 5 janvier 2020, il était d'abord question de la nomination du nouveau Secrétaire Général du Parti. C'est désormais M. MAKABU BEYAKALT Alex qui assumera cette charge.

Par ailleurs, le Président National du CNARC a procédé à la nomination de cinq Secrétaires Généraux Adjoints. Il s'agit de M. BOKELE NDJOND'Angele, chargé des questions Politiques et Juridiques ; M. KITENGE BADIMUTSHITSHI Josué Alphonse, lui, s'occupera de la Diplomatie, Relations internationales et Suivi des Fédérations ; Mme BAMBA BONGANGA Antoinette, chargée de l'Administration et Finances ; Mme MADIYA NGINDU Noëlla, chargée des Structures spécialisées, Mouvement associatifs, Genre et Famille ; M. NGENGE OLEMBE ONTIM s'occupera des Relations avec d'autres partis politiques.

La publication de ces décisions a coïncidé avec la cérémonie d'échange de vœux entre les membres du CNARC, Haut cadres, Cadres, Militantes et Militants du parti.

L'occasion faisant le larron, le Président National du CNARC, Aimé-Pascal MONGO LOKONDA a présenté à tous les membres du parti ses vœux pour l'année 2020. Aussi, il a également souhaité les vœux de bonheur aux familles respectives des partisans du CNARC et à tout le peuple Congolais.

Dans le même élan, Aimé-Pascal MONGO LOKONDA a formulé le vœu de voir, une fois pour toute, prendre définitivement fin, les massacres de nos compatriotes à l'Est de la RDC, en général, et ceux de Beni et Butembo ainsi que ses environs, en particulier, en cette nouvelle année voulue celle des actions par le Président de la République.

«Je souhaite que chacun d'entre nous puisse œuvrer, en ce qui le concerne, pour rendre beaucoup plus grand notre cher Parti, le CNARC», a déclaré Aimé Pascal MONGO LOKONDA.