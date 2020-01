Congo-Kinshasa: A la tête de l'Eglise de Réveil du Congo - Le Général Sony Kafuta à l'épreuve des réformes

Evangéliste-Pasteur, le Général Sony Kafuta Rockman, leader de l'Eglise «Armée de l'Eternel», est depuis l'année passée aux commandes du regroupement religieux Eglise de Réveil du Congo, en sigle "ERC".

Après sa bruyante élection, le successeur d'Albert Kankienza Muana Mbo, surnommé par ses affidés «Ministre de l'Onction», a présenté, par média interposé, un programme ambitieux des réformes en 10 points et sa ferme volonté de lutter contre les antivaleurs, promettant par ce fait, les sanctions drastiques contre les loups égarés en peau des brebis qui se sont introduits dans la bergerie du Seigneur sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo. Mais, plus d'un observateur se posent moult questions : devant cette épreuve des réformes, le Congo et les congolais, même ministres de Dieu, ayant les même tares, le président Evêque Général de l'ERC relèvera-t-il le défi ?

A-t-il les biceps spirituels assez fortifiés pour faire face à tous les gaillards qui se sont élevés en « Oints intouchables » qui règnent en seigneurs absolus sur les brebis naïves, acquises à leur cause comme des corvéables à merci ? Par où ou par qui va-t-il commencer avec tous les risques de voir susciter contre lui les démons de tout genre, surtout de nos jours avec l'aide des réseaux sociaux ? Toutes ces préoccupations comme tant d'autres poussent les plus avisés dans ce domaine spirituel, de douter fort bien de l'aboutissement heureux des réformes dans ce conglomérat qu'est l'ERC, d'ailleurs miné d'avance par des divisions et des querelles intestines jusqu'à la moelle épinière, quand bien même la bonne volonté affichée de son nouveau leadership.

Par ailleurs, des sources proches de l'Eglise Armée de l'Eternel renseignent que le Général Rockman est aussi dure à cuire. Il a fondé son ministère privé dont il est aux commandes jusqu'aujourd'hui après le divorce d'avec son Père spirituel, Feu Apôtre Ayidini Abala de l'Eglise FEPACO Nzambe Malamu, à coté duquel il exerçait les fonctions de choriste et gagneur d'âmes. Alors jeune, s'étant inspiré du modèle de son géniteur spirituel, considéré comme le pionnier du réveil en République Démocratique du Congo par plusieurs réformateurs, ce serviteur de Dieu a fait la pluie et le beau temps, en évangélisant non seulement sur le territoire national mais aussi à travers l'Afrique et le monde. Selon certains témoignages, il s'opérait des miracles et des prodiges spectaculaires lors de ses croisades et campagnes d'évangélisation à l'instar de son mentor.

Au sommet de sa renommée, brillant d'inspiration et d'initiatives, « mon Général », comme aime l'appeler son interprète, vers les années 90 ou quatre vingt dix comme disent les français, avait mis en place une série de croisades dénommées « seconde gloire et seconde chance », qui faisaient courir les croyants de tout bord pour recevoir une seconde chance ou seconde gloire. Mais, surtout, le Général-Evangéliste est très connu pour la série phénoménale de croisades féminines dénommées « filles de Sarah ». Les observateurs s'accordaient à dire que s'était un casting bien réussi en son temps, et, soulignent que son génie créateur avait fait rêver les femmes et les jeunes filles de Kinshasa, de Brazzaville, des alentours, voire d'outre mer. Les croisades des Filles de Sarah telle que « 6-6-2006 ; 7-7-2007- ; 8-8-2008 et 9-9-2009 au stade de martyrs avaient fait parler de lui.

Les témoins disent que la veille de ces croisades, les filles de Sarah venaient passer la nuit dans l'enclos du stade pour ne pas manquer de place. En 2007, ajoutent-ils, le stade des martyrs plein comme un œuf avait refusé du monde de telle sorte que beaucoup de filles de Sarah qui étaient venues pour recevoir l'onction du mariage, s'étaient consolées de leur présence dans les environs du stade des martyrs de pentecôte, espérant par ce fait recevoir elles aussi l'onction du Général comme leurs consœurs qui étaient à l'intérieur.

L'histoire de l'Eglise du réveil du Congo retiendra aussi que l'Evêque Général Rockman, a, non seulement réussi à remplir le stade du monde, mais aussi, réussi à réunir un monde fou sur l'Esplanade du Palais du Peuple à l'instar de Pape Jean-Paul II.

Somme toute, les yeux de tous les observateurs sont rivés sur les actions que doit mener le nouveau Président Evêque Général de l'ERC, pour redorer le blason terni de cette institution religieuse qui a tant fait parler d'elle en mal.