Madagascar: Destination Madagascar - Les pays de l'Europe de l'Est intéressés

Après l'Inde et l'Afrique, les pays de l'Europe de l'Est commencent également à s'intéresser à la destination Madagascar. Ceux-ci font d'ailleurs partie des marchés prioritaires fixés par le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie afin d'atteindre l'objectif du gouvernement qui est d'augmenter le nombre d'arrivées des touristes internationaux jusqu'à 500.000 personnes d'ici à 2023. Ainsi, l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) a organisé dernièrement une tournée promotionnelle dans cinq villes des cinq pays de l'Europe de l'Est, et ce, à l'initiative de ce département ministériel. Il s'agit notamment des villes de Sofia, de Prague, de Varsovie, de Budapest et de Bucarest.

Accroître les opportunités d'affaires. En tout, 208 agents de voyage et Tours Opérateurs représentant ces grandes villes ont participé activement à cette tournée promotionnelle. L'objectif de cette rencontre consiste à accroître les opportunités d'affaires des opérateurs touristiques malgaches. Pour leur part, les professionnels du tourisme provenant de ces pays de l'Europe de l'Est, ont eu l'occasion de se familiariser avec les nouveautés de la destination Madagascar, en termes de produits touristiques et d'offres hôtelières et aériennes, d'après les explications des promoteurs. Rappelons que Madagascar se démarque des autres destinations dans le monde par sa richesse en biodiversité, avec un taux d'endémicité très élevé. A part l'écotourisme, la pêche sportive, la croisière à voile, le kitesurf et la plongée sous-marine ainsi que le « birdwatching », le raid motorisé et l'observation des baleines constituent les principaux produits phares qui attirent les touristes à choisir la destination Madagascar.

Avantages comparatifs. Et parlant des infrastructures d'accueil, de nombreuses entreprises hôtelières de luxe se sont implantées dans la Grande île. Ce qui permet d'accueillir des touristes exigeant des standards élevés. Il faut savoir que le nombre de maisons d'hôtes a également monté en flèche dans la mesure où ce type de structure d'accueil est actuellement très prisé par les touristes internationaux. L'objectif vise à développer le tourisme solidaire. L'accueil chaleureux de la population malgache constitue entre-temps un des avantages comparatifs de Madagascar.