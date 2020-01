Madagascar: Communales - Les résultats officiels cette semaine

Les électeurs devraient connaître leurs maires dans le courant de cette semaine.

La CENI a commencé à publier les résultats partiels et provisoires des municipales et des communales derniers depuis début décembre. A titre de rappel pour la province d'Antananarivo, cette commission électorale a procédé, le 9 décembre dernier, à la proclamation officielle des résultats provisoires des élections communales du 27 novembre dernier. Depuis un certain temps, les tribunaux administratifs traitent les contentieux électoraux émanant des candidats ou de simples citoyens. Quant aux résultats officiels, ils seront probablement publiés cette semaine. Soit un mois après les résultats provisoires.

Rôle de figurants. Toujours est-il que 85 partis ont présenté des candidats, lors de ces récentes consultations populaires, mais trois seulement ont émergé du lot. Il s'agit de l'IRK, une plateforme proche du pouvoir, du TIM de Marc Ravalomanana et du MMM (Malagasy Miara-Miainga) de Hajo Andrianainarivelo. De leur côté, les candidats indépendants ont obtenu un score non négligeable. Toutefois, il y avait parmi eux des noms connus qui ont adhéré à l'ancien parti présidentiel, mais qui ont préféré se présenter en tant que candidats indépendants. A part quelques partis qui ont obtenu des sièges, lors de ces élections de proximité, d'autres ont joué le rôle de figurants. Du moins, jusqu'à preuve du contraire. Ce ne sont que des résultats provisoires. On attend ainsi les décisions des tribunaux administratifs qui ne vont plus tarder. Faut-il rappeler également que ces élections de proximité ont connu un faible taux de participation. A titre d'exemple pour la capitale, il avoisine les 20%. Qu'en est-il ainsi de la crédibilité de ceux qui seront élus ?