Madagascar: Tribunal administratif - Risque d'annulation d'élections dans certaines communes

Le tribunal administratif entretient le suspense sur le cas de la commune urbaine d'Antananarivo.

Des élections communales et municipales partielles ne seraient pas à exclure, à l'allure à laquelle évolue la situation à Anosy.

Les regards sont braqués sur le Tribunal administratif d'Anosy. Ce dernier n'a en reste que quelques jours pour proclamer les résultats définitifs et officiels des élections des maires et des conseillers municipaux organisées dans la province d'Antananarivo. Selon les informations, cette proclamation officielle serait prévue le 10 janvier. Pour les cinq autres provinces, la CENI, par le biais de son rapporteur général Fano Rakotondrazaka, a fait savoir que la proclamation ne devra pas aller au-delà de cette même date du 10 janvier. Revenant à Anosy, le Tribunal administratif a tenu les 3 et 4 janvier derniers ses audiences publiques sur les requêtes qu'il a reçues. D'après nos sources, ces audiences reprendront demain. Les juges administratifs d'Anosy ont jusqu'ici reçu 170 requêtes dont des requêtes demandant la disqualification de candidats, réclamant l'annulation des voix obtenues par certains candidats et revendiquant purement et simplement l'annulation des élections organisées dans certaines communes de Madagascar.

Certaines requêtes sont diligentées contre des membres des bureaux de vote et des délégués de candidats. D'autres visent des candidats qui auraient enfreint l'article 220 de la loi organique n° 2018-008 qui dispose : « L'usage des ressources administratives ainsi que des prérogatives de puissance publique à des fins de propagande électorale entraîne l'annulation des voix éventuellement obtenues par l'option ou le candidat ou la liste de candidats mis en cause, dans la ou les localités où l'infraction a été constatée, et est puni d'une peine de deux (2) à cinq (5) ans d'emprisonnement ».

Dossiers délicats. Le Tribunal administratif d'Anosy aura à juger demain matin deux grands dossiers délicats dont ceux relatifs aux Municipales tenues à Antananarivo Renivohitra et à Antsirabe. Deux grandes communes urbaines où les candidats présentés par le TIM et autres formations ont été provisoirement battus par les candidats alignés par la plateforme pro-régime. Pour la commune urbaine d'Antananarivo, les résultats provisoires proclamés par la CENI ont donné 81.351 voix, soit 49,00%, au candidat de l'IRK Naina Andriantsitohaina, contre 75.425 voix, soit 45,45%, à celui du TIM Tahiry Ny Rina Randriamasinoro. Pour la commune urbaine d'Antsirabe, le candidat de l'IRK Rasamimanana Honoré Gabriel a provisoirement remporté la compétition électorale avec 23.008 voix, soit 55,89%, contre 11.989 voix, soit 29,12%, pour Guy Rivo Randrianarisoa du TIM.

Celui-ci a immédiatement reconnu sa défaite, contrairement à Tahiry Ny Rina Randriamasinoro qui mène depuis un certain temps un mouvement de contestation au Magro de Behoririka en dénonçant des fraudes et irrégularités électorales, dont il aurait les preuves. Des fraudes et des irrégularités constatées notamment au niveau des listes électorales utilisées. C'est pour cette raison que le parti Tiko I Madagasikara ne cesse de revendiquer la confrontation des listes électorales émargées utilisées lors des dernières Législatives avec celles des Communales. D'après des indiscrétions, les Municipales d'Antananarivo et d'Antsirabe font l'objet des plus nombreuses requêtes au Tribunal administratif d'Anosy. En tout cas, on a appris que ce dernier ferait connaître demain après-midi ses verdicts sur les contentieux électoraux qui lui ont été soumis dans le cadre des élections du 27 novembre.