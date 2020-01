Maroc: Un plateau relevé pour la 31ème édition du marathon international de Marrakech

Courir et respecter l'environnement

La 31ème édition du marathon international de Marrakech (MIM) aura lieu le 26 janvier et connaitra la participation de plus de 13.000 athlètes venus des quatre coins du globe dont une pléiade de top runners, a annoncé Mohamed Knidiri, directeur du marathon, lors de la conférence de présentation tenue dans un palace de la ville ocre.

Au début de son intervention, Mohamed Knidiri a rappelé les succès réalisés lors des précédentes éditions, la place qu'occupe actuellement le MIM dans le calendrier mondial et son importance pour les coureurs. Programmé au début de la saison sportive, le marathon de Marrakech est désormais un rendez-vous incontournable pour bon nombre d'athlètes qui préparent la nouvelle saison.

Pour cette 31e édition, la nouveauté concerne le nombre de participants qui dépasse les 13.000, venus de 75 pays. Le parcours sera différent de ceux des autres éditions et mieux conçu pour permettre aux coureurs d'améliorer leurs chronos, tout en restant agréable en termes de paysages puisqu'il traverse les plus beaux sites historiques et touristiques de la ville et permet aux athlètes de profiter des atouts d'une des plus belles destinations sportives et touristiques du monde.

La 31e édition se caractérise également par la qualité des top runners qui auront pour mission, selon les déclarations du directeur du marathon, de battre le record du MIM, ou du moins l'améliorer. Il s'agit pour le marathon hommes du Marocain Hicham Laqouahi (02.08.35), des Ethiopiens Werkuneh Seyoum Aboye (02.09.14) et F. Wondouzer, (02.09.25). Pour le semi-marathon hommes, ce sont les Marocains Ahmed El Hassouni (01.01.43), Brahim Oukhoya (01.01.48) et Moustapha Houdadi (01.02.52) qui devraient l'emporter alors que du côté dames, Hajiba Hasnaoui (01.10.43) et Sanae El Othmani (01.11.04) sont favorites.

En marge de cet événement sportif, une course de 3,5 km sera organisée, la veille de ce grand rendez-vous, au profit des enfants scolarisés, âgés de 10 à 13 ans, une occasion pour ces athlètes en herbe de découvrir le cadre d'une compétition internationale de haut niveau, de partager des moments de plaisir avec les top runners et de rencontrer des athlètes de renom.

Placée sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, la 31ème édition du MIM coïncidera avec une journée sans voiture, et ce pour attirer l'attention sur l'importance de préserver l'environnement.