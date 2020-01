Madagascar: Jumbo millionnaire - Plus que quatre jours pour participer au jeu

Le cube Jumbo fait, depuis des années, partie de la tradition culinaire de nombreux foyers malgaches

Du coup, le jeu Jumbo millionnaire organisé tous les ans, enregistre un engouement des consommateurs. Et cette année, c'est encore le cas puisque depuis le lancement du jeu au 1er décembre 2019, le jeu enregistre déjà une participation record. « La particularité du jeu, cette année, c'est que dans chacune des six Faritany, il y aura des millionnaires » indique la société de distribution des cubes Jumbo qui se félicite du succès du jeu. « Nous avons choisi cette période de fin d'année et de début d'année pour donner plus de satisfaction aux consommateurs de nos produits qu'il s'agisse des fidèles et fervents que des nouveaux venus dans le club des amateurs », ajoute-t-il.

En tout cas, le jeu se poursuit jusqu'à présent et prendra fin le 10 janvier prochain. Il reste donc quatre jours pour y participer. Une participation simple puisqu'il suffit de collecter dix emballages de cube Jumbo tout parfum confondu, de les placer dans une enveloppe prévue à cet effet et contenant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone du participant et de les déposer dans des urnes placées dans les points de vente les plus proches ou de les envoyer par poste à la BP 1600.

Une démarche simplifiée qui donne aux participants la possibilité de décrocher des lots de qualité. En effet, plus de 10.000.000 d'ariary seront distribués cette année, dans les Faritany d'Antananarivo, de Fianarantsoa, de Toliara, de Mahajanga et d'Antsiranana. Des lots incluant une somme de 1.000.000 d'ariary, un téléviseur écran plat, un rice cooker... Le tirage se fera le 24 janvier prochain.