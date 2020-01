Madagascar: Ifm Analakely - Drwina, Wada et Yoongs ouvrent la saison au « Lapihazo »

Drwin, le chanteur à suivre de près.

Nouvel An, nouvel élan ! « Lapihazo » rouvre ses portes pour les talents. Pour la saison 2020, c'est Drwina et le duo Wada et Yoongs Guth qui donneront le coup d'envoi le 11 janvier. Si le premier est une étoile montante dévoilée au grand public récemment, le duo de rappeur a fait ses armes du côté d'Ambohipo. Effectivement, Wada et Yoongs font partie du collectif de Rappeurs Jiol'Ambups issu des quartiers universitaires d'Ambohipo Ankatso. Aujourd'hui, ce sont des artistes confirmés, forts de leur succès à travers des titres comme « Pio lou ny Télé » et surtout « Paradisako » qui sont restés plusieurs semaines dans les Charts malgaches. Ils explorent maintenant de nouveaux horizons à travers le Hip hop et la fusion et reviennent avec le projet d'un EP avec 5 titres qui sortira en 2020. Par ailleurs, quelques titres de cet EP seront joués pendant leur prestation à l'IFM Analakely pour l'occasion.

Quant à Drwina, le musicien vient tout droit d'Antsiranana. Il a commencé avec le rap mais s'est fait un nom avec le reggae, avec un EP de 10 titres. Il affine ensuite son style avec des inspirations à sonorités traditionnelles du Nord telles que le 'Antsa' ou le 'Jijy'. En 2016, il retourne dans sa ville natale après avoir vécu pendant 3 ans dans la Capitale. Il continue à travailler sa musique, ce qui lui permet de remporter le tremplin de l'Alliance Française de Diego en 2017. En parallèle il est sollicité par d'autres artistes malgaches comme auteur, compositeur et arrangeur. L'année dernière, c'est accompagné d'Anjara Rakotozafiarison à la guitare, Harifetra à la basse et Fandresena à la batterie, qu'il part à la conquête de la scène nationale, dont une tournée à Antananarivo et une autre à Nosy Be. Cependant, c'est quand il a fait la première partie de la chanteuse Razia Said lors de son passage à Madagascar qu'il a marqué les esprits.

Pour rappel, Lapihazo, est le programme dédié à la scène artistique émergente de l'Ifm Analakely. Un samedi par mois, le rendez-vous est fixé pour découvrir des créations singulières de talents en devenir. Cette plateforme de diffusion est ouverte à tous les artistes dans tous les domaines du spectacle vivant tels la danse, la musique, le théâtre ou encore la littérature.