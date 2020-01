Madagascar: Football / CAF Awards - Le verdict connu ce soir !

Les Barea, équipe masculine de l'année ? On connaitra la réponse ce soir.

Le football africain sera en fête ce soir à l'hôtel Albatros Citadel Sahl Hasheesh de Hurghada, en Égypte.

C'est le jour J. Le beau monde du football se donnera rendez-vous ce jour en Egypte pour connaître les lauréats de la CAF Awards 2019. Le titre de joueur africain de l'année est le plus attendu. Entre Mohamed Salah ( Liverpool, Egypte,) Riyad Mehrez (‪Manchester City, Algérie ) et Sadio Mané (‪Liverpool - Sénégal ), les statistiques donnent le Sénégalais favori de ce plus prestigieux titre. Pour le clan malgache, la consécration des Barea est très attendue dans la catégorie « équipe masculine de l'année ». Quarts de finaliste de la CAN 2019 en Egypte et leader dans le groupe K aux éliminatoires de la CAN 2021, les Barea ont une belle carte à jouer face aux Lions du Sénégal et les Fennecs d'Algérie. Pour Nicolas Dupuis, coach de la sélection malgache, le titre doit revenir à Madagascar après le parcours que les Barea ont réalisé en 2019. Le verdict sera connu ce soir.

Les nominés par catégorie

Joueur de l'année

Mohamed Salah ( Liverpool, Egypte,)

Riyad Mehrez (‪Manchester City, Algérie )

‪Sadio Mané (‪Liverpool - Sénégal )

Joueuse de l'année

Ajara espérons (Vålerenga - Cameroun)

Asisat Oshoala (FC Barcelone - Nigéria)

Thembi Kgatlana (Pékin BG Phoenix - Afrique du Sud)

Joueur interclub de l'année

Tarek Ahmed (Zamalek - Égypte)

Youcef Belaili (Espérance Sportive de Tunis/Al Ahli KSA - Algérie)

Anis Badri (‪Espérance Sportive de Tunis - Tunisie)

Entraîneur équipe masculine

Aliou Cissé ( Sénégal)

‪Djamel Belmadi (Algérie)

‪Moïne Chaâbani ( Espérance Sportive de Tunis)

Jeune joueur

Achraf Hakimi (‪Borussia Dortmund - Maroc)

‪ Samuel Chukwueze (‪Villarreal - Nigéria)

‪ Victor Osimhen (Lille OSC - Nigéria)

Entraîneur équipe féminine

Alain Djeumfa (Cameroun)

Desiree Ellis ( Afrique du Sud)

Thomas Dennerby ( Nigeria)

Equipe nationale féminine

Afrique du Sud

Nigeria

Cameroun