Madagascar: Validation des acquis de l'expérience - Les premiers diplômes délivrés

La validation des acquis par l'expérience permet d'aider des milliers de jeunes malgaches à faire face au monde hermétique de l'emploi.

Les efforts s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la VAE ou validation des acquis de l'expérience initiés depuis 2018 auprès du ministère de l'Education nationale, de l'enseignement technique et professionnel commencent à porter leurs fruits. « Les premiers diplômes ont été délivrés suite à la finalisation des cadres réglementaires et les dispositifs techniques », avance un article publié sur le site officiel de l'UNESCO. L'article faisant également savoir que « les diplômes concernés par la VAE ont fait l'objet d'une première phase de restructuration de leurs référentiels en blocs de compétences afin d'assurer leur compatibilité totale avec les principes mêmes de la VAE et de la construction de parcours individualisés de formation ».

L'on a entre autres : le Brevet d'étude Professionnelle en Cuisine pâtisserie option cuisine, le Brevet de technicien supérieur en topographie ou encore le certificat d'aptitude professionnelle en installateur sanitaire. Par ailleurs, une opération pilote de grande envergure devrait être menée cette année. Celle-ci toucherait tous les secteurs prioritaires, soit dix secteurs d'activités en tout et pour tout. Permettant l'obtention de certifications professionnelles sur la base de l'évaluation et de la validation des acquis de l'expérience au regard de norme, la VAE mise en œuvre par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel est initiée avec le soutien du programme CapED ou programme de développement des capacités de l'Education.