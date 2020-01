Madagascar: Économie circulaire - Un modèle adapté aux îles de l'Océan Indien

L'économie circulaire était au cœur du forum Eco.Actions organisé tout récemment par la Commission de l'Océan Indien (COI) à Maurice.

Plus de 215 participants venant de 14 pays ont participé à cet événement. Ce sont notamment des professionnels, des institutions étatiques, des administrations publiques, des entrepreneurs et des industriels, mais aussi des acteurs non-étatiques et des étudiants. Ils ont débattu le potentiel économique et les impacts sociaux et écologiques positifs de l'économie circulaire. En fait, «cette économie circulaire invite à repenser nos modèles économiques, les modes de production et de consommation.

Elle promeut l'efficience par des modes de production économes et responsables, elle encourage des modes de consommation qui poussent à la réutilisation ou au recyclage, elle favorise des synergies positives entre les acteurs d'une même filière comme entre les opérateurs de différents secteurs. Elle a créé l'espace nécessaire à l'émergence de filières nouvelles qui proposent des alternatives au plastique que l'on croit à tort indispensable. L'économie circulaire est, sans aucun doute, un nouveau paradigme économique particulièrement adapté à nos espaces insulaires », selon les explications de Hamada Madi, le Secrétaire général de la COI.