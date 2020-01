Togo: Le spécial cadeau de Nouvel an 2020, de Noël au personnel de son ministère

Nouvelle année, nouvelles attitudes. Après la formation en leadership dans les dernières jours de l'année 2019, les responsables du ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique et leurs collaborateurs étaient à nouveau en formation ce Lundi 06 Janvier 2020, cette fois-ci, sur la cohésion et l'esprit d'équipe.

Objectif visé à travers cette formation dispensée par Mme Olatokunbo IGE, membre fondateur de l'équipe John Maxwell, Directrice exécutive, reconnue comme une valeur polyvalente : Coach certifié, Conférencier, Orateur et Mentor a été un plus pour le plan de développement personnel des agents, "créer une atmosphère de cohésion parmi les collaborateurs pour garantir plus la sécurité alimentaire et nutritionnelle, créer des emplois pour les jeunes et les femmes, améliorer leurs conditions de vie, ce que vise l'axe 2 du Plan National de Développement (PND 2018-2022)".

Comment créer une synergie au sein de son équipe ? Comment développer un réel esprit d'équipe ? Comment stimuler son équipe autour d'objectifs communs ? Ce sont là autant de points qui ont fait objet de discussions entre le personnel du MAPAH et la formatrice.

Il a été aussi question d'exercices pratiques (responsables et agents tous au même niveau) pour réfléchir, sur les mauvais comportements à bannir, et les bons à commencer ou continuer pour les bons résultats. Ainsi, les outils et méthodes pour renforcer la cohésion d'équipe ont été donnés aux agents du MAPAH. D'aucuns voient en cette dernière formation offerte au personnel du MAPAH par le titulaire de ce département ministériel, Noël Koutéra Bataka, un spécial cadeau de Nouvel an 2020.

Avec ces diverses formations reçues ces dernières semaines, aussi bien en leadership, développement personnel et cohésion et esprit d'équipe, l'équipe du MAPAH semble bien requinquée pour un nouveau départ pour développer le secteur agricole.