Ile Maurice: Légumes - «La situation va empirer d'ici la fin de cette semaine»

Du réconfort pour les planteurs. D'autant que 65 % des plantations ont été endommagées par les fortes averses dans le sillage du passage de Calvinia. Ils obtiendront un dédommagement pour décembre et le début de l'année. Tandis que le ministère de l'Agro-industrie se tournera aussi vers l'importation.

Kreepalloo Sunghoon, de la Small Planter's Association (SPA) estime de son côté que la situation devrait empirer aux alentours du 10 janvier où le stock actuel devrait lentement s'épuiser. «Certaines plantations n'ont pas tout perdu mais la qualité en a pris un coup», ajoute-t-il.

«Le nouveau ministre de l'Agro-industrie, Maneesh Gobin, a agi avec promptitude pour éviter une pénurie de légumes surtout en marge des fêtes religieuses dont le Thaipoosum Cavadee et le Maha Shivaratree dans les prochains jours», se réjouit pour sa part l'Association for the protection of the environment and consumers (APEC).

Du côté des planteurs, l'on indique que les terres sont encore inondées et les plantations susceptibles d'être infectées par des maladies. «Nous faisons quelques propositions en vue d'aider les planteurs à retravailler leurs terres au plus vite afin que les consommateurs ne souffrent pas de même que les planteurs», confie Kreepalloo Sunghoon, de la Small Planter's Association (SPA).

Les planteurs pensent surtout au Replantation Scheme avec zéro taux d'intérêt afin de relancer leur plantation. «Il y a des planteurs qui sont à plein temps et qui n'auront pas de revenus pour leurs familles, dans ces cas spécifiques, une aide financière s'alignant au salaire minimum pourrait les aider», est d'avis la SPA. Tandis que l'APEC estime que le ministre devrait intervenir auprès de la Banque de développement afin de mettre à la disposition des planteurs des crédits nécessaires avec un faible taux d'intérêt, comme cela a été le cas pour les éleveurs de porcs.