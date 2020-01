Togo: Tennis - Lomé abrite un tournoi qualificatif pour le championnat d'Afrique

Connue pour son dynamisme, la Fédération Togolaise de Tennis (FTT) fait de nouveau briller ses courts. Le stade municipal de Lomé, terrain de tennis, est le théâtre depuis ce jour, et ce jusqu'au 14 janvier prochain, du championnat ITF/CAT de l'Afrique de l'Ouest et Centrale des moins de 14 et 16 ans.

Cette compétition, qui a débuté ce lundi, a plusieurs objectifs. Le premier, permettre aux jeunes athlètes de gagner des points en vue d'améliorer leur classement africain. Le deuxième, c'est de composter les tickets pour les prochains championnats africains des jeunes dans les catégories concernées.

Outre le Togo, 8 autres pays participent à ce tournoi qualificatif. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina-Faso, du Cameroun, du Gabon, du Ghana, du Nigéria et de la Sierra Leone. Toutes les sélections présentes à ce tournoi vont aligner de jeunes athlètes en hommes et en dames.

Les simples ou matchs individuels et les matchs par équipes vont meubler le championnat ITF/CAT de l'Afrique de l'Ouest et Centrale des moins de 14 et 16 ans. La première phase (Simples) va se dérouler du 6 au 10 janvier et la deuxième (matchs par équipes) va se jouer du 11 au 14 janvier. Ce qui va mettre fin à ce championnat.

Pays hôte de la compétition, le Togo va défendre ses couleurs avec 12 athlètes dont deux qui sont la tête d'affiche. Sur qui les espoirs de médailles sont posés. Il s'agit d'Isaac Padio chez les garçons et Valentine Talaki chez les jeunes filles.

Les premiers échanges de raquettes ont été lancés ce matin sur les courts de la FTT. Le but de ces 80 athlètes et plus est de revenir au Togo en mars prochain pour le championnat d'Afrique.