Algérie: Nouvel An amazigh - Le marché de Yennayer ouvre ses portes à Bejaia

Bejaia — Le marché de Yennayer (nouvel An bérbère) a ouvert ses portes, lundi, à la grande surface du lac d'haddadene, en rassemblant plus d'une centaine d'exposants, venus d'une douzaine de wilayas et rehaussé par la présence surprise d'un délégation d'artisans libyens, arrivés expressément pour y participer.

Le coup d'envoi a été donné par des troupes folkloriques dont les prestations ont d'emblée imprimé à l'espace une ambiance de fête et de convivialité. Il n'y'avait pas de solennité, ni de fanfare mais beaucoup de complicité, marquée par une mêlée heureuse et confraternelle, entre organisateurs, exposants et visiteurs, arrivés en masse sur les lieux.

A la surprise des rencontres voire des retrouvailles, le marché étant à sa 2eme édition, il y'avait également le bonheur des découvertes et des offres, déclinés sur une large palette de choix, allant de l'artisanat dans ses multiples facettes ( boiserie, forge, poterie, habit, etc..) aux livres en passant par les créations artistiques, notamment, le bijou berbère, la céramique, l'ébénisterie, et même la verrerie. Un espace magique en somme, entièrement dédié aux savoir-faire historique et aux affinements apportés à travers l'histoire.

Le moment est empreint de grâce, d'autant que de multiples surprises sont prévues pour en faire le sublimer au fil des jours. Des concours gastronomiques, des repas collectifs, a travers certaines grandes artères de la ville, des conférences, des projections cinématographiques sont en effet au programme et dont la conjonction est de nature a colorer et égayer substantiellement l'ambiance générale de la ville qui par un heureux hasard bénéficie d'un ensoleillement propice à l'évasion, la découverte et la fête.