Algérie: Accidents de la circulation - 9 morts et 2 blessés en 24 heures

Alger — Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 2 autres ont été blessées dans 6 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, selon un bilan rendu public mardi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Chlef avec 4 personnes décédées et une autre blessée suite au renversement d'un véhicule léger en percutant un arbre sur la RN N 04, commune de Oued Sly, daïra de Boukadir, précise la même source.

Les unités de la Protection civile ont enregistré, durant la même période, 2708 interventions pour répondre aux appels de secours suite à des accidents domestiques, à des évacuations sanitaires, à des cas d'extinction d'incendies ainsi qu'à ma mise en place de dispositifs de sécurité, ajoute le communiqué.

Ainsi, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 4 personnes incommodées par le monoxyde de carbone Co émanant des appareils de chauffage et de chauffe-bains à l'intérieur de leurs domiciles dans les wilayas de Tissemsilt et de Djelfa.

Par ailleurs, les unités de la Protection civile sont intervenues aussi pour l'extinction de 7 incendies urbains et divers aux niveaux des wilayas de Tipaza, Biskra, Constantine, Bouira et Saida, ayant causé notamment des gènes respiratoire à 32 personnes et des blessures à une autre suite à des incendies enregistrés à Constantine et à Tipaza.