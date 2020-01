Afrique: CAF awards / Ballon d'or africain décerné ce mardi en Egypte - Sadio Mane sur la voie royale

Sadio Mané est sur la voie royale pour la réception, ce mardi 7 janvier en Egypte, du Ballon d'Or du meilleur footballeur africain de l'année 2019. Arrivée, quatrième au Ballon d'Or France Football 2019 derrière Lionel Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo, l'international sénégalais a rendez-vous avec une nouvelle page d'histoire à écrire à l'issue des Caf Awards. Il reste, jusque-là, le grandissime favori pour soulever, et pour la première fois de sa carrière, le prestigieux trophée. Il deviendrait également le premier footballeur sénégalais à soulever ce trophée depuis le double sacre de El Hadji Ousseynou Diouf, en 2001 et 2002.

Le nom du vainqueur du Ballon d'Or africain 2019, récompensant le meilleur footballeur de l'année, sera dévoilé ce mardi 7 janvier à 19h00, par le Camerounais Samuel Eto'o qui sera le maître de cérémonie des Caf Awards, organisée par la Confédération africaine de football (CAF) à Hurghada, en Égypte. Le Sénégalais Sadio Mané reste le grand favori pour ce prestigieux trophée décerné, quelques semaines après celui tout aussi glorieux du Ballon d'Or France Football.

Pour cette distinction mondiale tombée dans l'escarcelle de Lionel Messi, le Sénégalais s'était presque contenté d'accessits, en se faisant classer à la quatrième place derrière le génie argentin, le Néerlandais Van Dijk et le Portugais Christiano Ronaldo. La vague de récrimination soulevée pour crier au scandale, par les spécialistes les plus avertis du football mondial, avait fini d'apporter la preuve que l'attaquant sénégalais n'était sans doute pas à sa véritable place, pour ne pas dire victime d'injustice. Mais depuis ce classement très controversée, l'enfant de Bambali (région de Sédhiou), ne cesse d'empiler les distinctions individuelles.

2019, ANNEE DE CONSECRATION POUR L'ATTAQUANT SENEGALAIS

Elu par les lecteurs du Onze Mondial comme le meilleur joueur 2019, devant ses trois devanciers au classement du Ballon d'Or France Football 2019, il devient avec ce titre, le premier africain à remporter le trophée depuis Didier Drogba, en 2004.

Sadio Mané ne s'arrêtera pas là. Désigné ensuite comme le 7e meilleur buteur 2019 en Europe avec ses 35 buts en 2019, il sera vite sélectionné pour l'équipe-type de l'année par le quotidien sportif français L'Équipe. Il sera ainsi le seul joueur africain à figurer dans ce classement. Sans compter le Prix Eusebio 2019 (Meilleur joueur africain ou d'origine africaine de l'année).

Autant dire que l'année 2019 aura été une année de consécration aussi bien au niveau des distinctions individuelles qu'avec son club de Liverpool. Avec ses 24 buts marqués au cours l'année civile en Angleterre, il termine comme deuxième meilleur buteur derrière Jemie Vardy (29 reprises).

Les Reds ne s'en porteront que mieux. Sadio Mané, restera le grand artisan du sixième sacre de Liverpool en League des Champions devant Tottenham (2-0). Le pénalty qu'il a provoqué, permettant à son équipe d'ouvrir le score par Salah, est tout aussi illustratif de son rôle décisif dans l'équipe de Liverpool.

Sadio Mané va couronner le tout, par un doublé en Super Coupe d'Europe face à Chelsea et un dernier trophée remporté en Coupe du monde des clubs. Il faut rappeler, qu'à l'image de Mohamed Salah et d'autres africains de la trempe de Salif Keita, Georges Weah, Sadio Mané fera partie du lot de ses stars africaines à n'avoir pas encore offert la Coupe d'Afrique des nations (CAN) à leurs pays. Sa dernière tentative, lors de la CAN en Egypte 2019, s'était soldée par un échec en finale devant l'Algérie de Ryad Mahrez.

... SUR LES PAS D'EL HADJI DIOUF

A 27 ans, Sadio Mané a toutefois l'opportunité d'écrire une nouvelle page d'histoire pour le football sénégalais, en devenant le deuxième sacré meilleur joueur africain depuis El-Hadji Diouf en 2002. Double Ballon d'Or en 2001 et 2002, celui que l'on affuble du sobriquet de «Bad Boy» avait réalisé un parcours presque similaire que celui de Sadio Mané. Mais un parcours plus qu'élogieux avec les Lions du Sénégal qu'il va qualifier à la CAN 2002 au Mali. Lors de cette même CAN, le Sénégal s'était également hissé à la finale. Mais il tombe face au Cameroun, en finale, suite à l'épreuve des tirs aux buts.

Quelques mois plus tard, El Hadji Diouf éclaboussait de son talent la Coupe du monde en Corée du Sud et au Japon. Le Sénégal se qualifie en quarts de finale, lui permettant d'égaler le record africain du Cameroun, qui l'avait réalisé au Mondial 90. Eh Hadji Diouf sera lui au sommet de son art et recevra, en fin 2002, son deuxième Ballon d'Or africain consécutif. Un doublé inédit depuis Abedi Pelé.

Lancé sur la voie royale, Sadio Mané a fini de tuer le suspens face à ces deux concurrents en final. Il s'agit notamment de l'Égyptien Mohamed Salah et non moins coéquipiers à Liverpool, déjà sacré meilleur joueur africain en 2017 et 2018. Mais également de l'Algérien Riyad Mahrez, vainqueur en 2016. La cérémonie des Caf Awards 2019 récompensera aussi, en plus du meilleur footballeur, la meilleure joueuse africaine de l'année, le meilleur entraîneur africain ou encore le meilleur espoir, entre autres catégories.