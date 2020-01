Congo-Brazzaville: Numérique - Orange et la GIZ investissent dans l'employabilité des jeunes

Orange et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ont formé une alliance stratégique pour améliorer l'employabilité numérique de vingt mille jeunes en Afrique et au Moyen-Orient.

L'accord a été signé par Alioune Ndiaye, directeur général d'Orange Afrique et Moyen-Orient et Kathinka Kurz, responsable du programme de partenariats pour le développement avec le secteur privé à la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Ce partenariat visent à développer les compétences numériques de vingt mille jeunes dans quatorze pays en Afrique et Moyen-Orient. Orange est reconnue pour son expertise et son savoir-faire dans le domaine de l'innovation, et la GIZ par son expérience et son expertise dans le soutien au développement économique et social.

Les deux institutions formeront les jeunes des pays partenaires, aux compétences numériques, en vue d'améliorer leur employabilité et ainsi contribuer à réduire le chômage. Les deux parties vont regrouper une contribution financière de trente millions d'euros (vingt millions d'euros pour Orange et dix millions d'euros pour la GIZ). Ce partenariat aura un impact durable sur la perspective économique des jeunes. Orange et la GIZ établiront des hub numériques en Afrique et au Moyen-Orient. Ces centres vont proposer gratuitement aux jeunes une formation au numérique, accélérer la création de start-up et accompagner les porteurs de projets.

Les équipes travailleront avec différents acteurs et l'écosystème entrepreneurial de chaque pays pour former les jeunes et les accompagner dans la recherche d'emploi. Elles travailleront également avec les universités des régions. Le concept Orange digital center est déjà lancé en Tunisie et au Sénégal. Il sera au Maroc, en Jordanie, au Cameroun, en Ethiopie, au Mali, à Madagascar, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, en Egypte, au Burkina Faso en Guinée et au Libéria. L'objectif de ce partenariat entre Orange et la GIZ est de faire du numérique une chance pour tous.