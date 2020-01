Angola: Le pays et Portugal peuvent faire la différence face aux nouveaux défis

Lisbonne (Envoyé Spécial) — Le monde affronte des défis complexes qui nécessitent des actions concertées en temps réel, afin d'éviter le débâcle des sociétés et des conflits qui portent atteinte à la paix et à la sécurité internationale, a déclaré lundi, à Lisbonne, le ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Augusto.

Pour Manuel Augusto, qui s'exprimait en tant qu'orateur invité au séminaire diplomatique 2020, par son homologue portugais, Augusto Santos Silva, l'Angola et le Portugal peuvent exceller en termes d'initiatives qui ont un impact direct sur les questions globales les plus diverses, à condition que soient adoptées des actions concertées et en temps réel.Comme questions préoccupantes, Manuel Augusto a cité, entre autres, le terrorisme sur le plan international, le changement climatique, l'émigration et l'écart croissant entre riches et pauvres.

Pour résoudre ces problèmes, l'Angola et le Portugal sont appelés à renforcer les relations bilatérales en intensifiant le dialogue politique, le rendant plus fréquent et régulier, et synchronisant pour ce fait, la concertation au niveau multilatéral, par le biais des Nations Unies ou des organisations communautaires et régionales.En ce qui concerne la paix et la sécurité, le chef de la diplomatie angolaise a déclaré que l'Angola s'efforçait d'apporter sa contribution, mettant ainsi en exergue l'initiative dont le but est de rapprocher les républiques d'Ouganda et du Rwanda.

"C'est possible puisque l'Angola continue à valoriser le vecteur diplomatique et le travail conjoint, donnant priorité au dialogue et à la concertation bilatérale et multilatérale", a-t-il souligné.Ce séminaire diplomatique, est une initiative annuelle du ministère des Affaires étrangères du Portugal, il rassemble des membres du gouvernement, des représentants de l'administration publique, des universités, des ambassadeurs, des hommes d'affaires et d'autres secteurs stratégiques, pour discuter de sujets liés à la politique étrangère portugaise.