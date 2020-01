Cote d'Ivoire: Présentation de vœux, hier - Ce que les religieux et chefs traditionnels ont dit à ouattara

À l'occasion de présentation des vœux du nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara lundi 6 janvier 2020, le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, et les hommes de Dieu se sont entretenus avec le chef de l'État sur plusieurs sujets touchant à la vie sociale de la nation notamment l'organisation des élections d'octobre 2020, l'ambiance politique du pays, etc.

Ce que les garants de la tradition souhaitent pour 2020

Prenant la parole au nom du directoire des Rois et chefs traditionnels, Gbizié Lambert, 2ème vice-président du directoire, a d'abord présenté les vœux au chef de l'État, avant de lui adresser leurs félicitations ainsi qu'au gouvernement pour l'excellent travail abattu. Se prononçant sur l'élection présidentielle d'octobre 2020, le porte-parole des rois et chefs traditionnels, a dit : « Indépendamment, des actes manifestes constatés, l'horizon 2020 nous interpelle avec les élections d'octobre prochain(... ). Nous avons de réelles raisons de nous préoccuper de la situation sociopolitique du moment. En effet, à titre indicatif, il n'est pas surprenant qu'avec le ton guerrier utilisé par les hommes politiques dans leurs apports depuis la montée en puissance de l'enjeu électoral d'octobre 2020, et qui impacte négativement la société, l'école ivoirienne ne vit pas en vase clos soit en proie à des agitations multiformes et singulièrement au retour à ces vieux démons à la veille des congés scolaires avec son lot de destructions de biens publics et privés, de blessures graves et de morts d'homme ». Malgré les assurances données par le président de la République, les garants de la tradition se disent très inquiets pour la stabilité, car, selon eux, la masse rurale qu'ils administrent, aspire à une paix tangible qui garantisse l'avenir radieux du pays. Ils ont aussi déploré le non-respect des prix d'achat des produits d'exportation (Cacao, café, hévéa, anacarde, etc), ce qui entraîne "des moments de crispation". Tout en louant les réalisations du président Alassane Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême, les autorités coutumières, à travers Gbizié Lambert, ont réitéré leur soutien et disponibilité au chef de l'État « dans la recherche d'une solution durable pour une Côte d'Ivoire de paix ». Séance tenante, les rois et chefs traditionnels se sont engagés à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, puis d'implorer les ancêtres en faveur du couple présidentiel et de la paix en Côte d'Ivoire.

Ce que les hommes de Dieu ont dit

Le forum national des confessions religieuses, à travers son porte-parole Mgr Jean Salomon Lézoutié, évêque de Yopougon, a traduit sa reconnaissance au chef de l'État et au gouvernement pour leur "travail excellent" réalisé. Louant les actions de développement du président, le porte-parole a réitéré leur soutien au N°1 Ivoirien, tout en l'encourageant à poursuivre ses actions. Il a dit : « Le forum des confessions religieuses vous encourage tout en vous assurant de ses prières, à garder le même dynamisme afin de battre un nouveau record au plan économique et social et dans le domaine du développement humain et de la lutte contre la pauvreté».

À sa suite, le Cheick Boikary Fofana, président du Conseil supérieur des Imams, des mosquées et affaires islamiques (Cosim) , a, à l'instar des autres couches sociales, loué les actions du chef de l'État. « Nous vous exhortons à persévérer dans ce chantier qui certainement sera le facteur-clé du succès de l'ensemble de vos actions », a fait savoir le président du Cosim. Il a invité le président Alassane Ouattara à tout mettre en œuvre pour garantir la stabilité et la sécurité en cette année électorale. Parce que : « les prééminences aujourd'hui des questions politiques occultent toutes les préoccupations des concitoyens qui ont besoin de sérénité, de paix pour construire leur existence et l'avenir de leurs familles ». Le Cheick Boikary Fofana a aussi interpellé sur "les comportements d'excès" qui pourront être déplorables pour la stabilité. Au terme de son intervention, il a réitéré le soutien et la disponibilité de sa communauté au président avant de formuler des prières pour le couple présidentiel et le gouvernement.