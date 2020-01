Cote d'Ivoire: Super maoulid des tout petits - Les enfants sensibilisés sur l'importance de la paix

Le Samedi 4 Janvier 2019 , l'ONG HAPPY CHILDREN en partenariat avec SARAHADAM a célébré avec environ 500 enfants, la seconde édition du Super Maoulid des Tout petits au sein de la grande mosquée de Dokoui sous le thème « les enfants disent oui à une Paix durable en Côte d'Ivoire».

Cette cérémonie placée sous l'autorité spirituelle et morale de l'Imam Binate Ibourahima, Imam principal de cette mosquée avait pour objectif de sensibiliser les parents et les enfants sur l'importance du Maoulid comme événement important pour le musulman tout en mettant en avant un volet ludique à l'attention des tout petits.

Au cours de l'allocution d'ouverture, El Hadj Nurudine Oyewolé, Secrétaire Général de la Communauté Musulmane de Dokoui (COMUDO) a dit être au nom de cette communauté, heureux d'accueillir cet évènement qui contribue à garder notre monde dans l'espérance et à le rendre meilleur. « En célébrant cet évènement ici, nous prouvons encore une fois que la mosquée est un centre de vie et d'animations sociales et culturelles, qui dépasse le seul rôle religieux et qui donne à ceux qui le cherchent, le goût d'Allah et la joie de croire sans complexe ni arrogance » a-t-il dit.

Mme Ballo, Directrice Générale de SARAHADAM , a dit être heureuse de contribuer à l'épanouissement des enfants à travers les jeux et friandises offerts à l'ONG HAPPY CHILDREN.El Hadj Muhamad ADEBAYO, Secrétaire Exécutif de l'ONG HAPPY CHILDREN, a exprimé la gratitude de l'ONG à tous les soutiens. Il a rappelé l'importance du thème de cette édition en insistant sur le partage de valeurs avec les enfants musulmans en vue de perpétuer les enseignements du noble Prophète Pbsl (Paix, bénédiction soit sur lui ) et surtout maintenir une paix et une stabilité durable en Côte d'Ivoire.

La cérémonie s'est terminée par différents jeux concours de lecture psalmodiée, jeux de châteaux gonflables, et questions-réponses sur la vie du noble prophète (Pbsl).Dao Kadidjatou, élève en classe de CM2 a été l'heureuse gagnante du vélo mis en jeu pour le meilleur poème à l'honneur du noble Prophète (Pbsl).L'ONG HAPPY CHILDREN est une Organisation Non Gouvernementale créée en 2016, basée en Côte d'Ivoire dont la mission est d'œuvrer à l'épanouissement des enfants en Côte d'Ivoire et en Afrique. Son président actuel est El Hadj Koita Makalou.