Togo: Faure Gnassingbé se présente

Faure Gnassingbé a été désigné comme le candidat du parti UNIR à l'élection présidentielle du 22 février prochain.Pas de congrès extraordinaire, ni de grand barnum, une simple réunion du conseil du parti présidentiel à Lomé permis de faire ce choix.

C'est la quatrième fois que le président sortant sera candidat.Son dossier devrait être adressé dans la journée à la Commission électorale (Céni). Le dépôt s'achèvera demain.Faure Gnassingbé s'apprête à lancer une campagne courte et offensive

Il veut incarner un Togo qui avance et qui se développe.Son bilan est un atout par rapport à des adversaires qui n'ont pas grand chose à présenter ni à proposer.Certes, la situation économique et sociale connaît toujours des problèmes, mais les réformes engagées depuis plusieurs années portent leurs fruits. A un rythme que les Togolais souhaiteraient plus rapide, ce qui est légitime.

Infrastructures, investissements privés, emploi, éducation, santé, ces secteurs ont connu des avancées notables ces dernières années. Les finances publiques sont gérées avec rigueur et le taux de désendettement à connu un pic historique.Lors de la campagne électorale qui s'ouvrira le 6 février, le candidat vantera ces acquis et insistera sur les opportunités offertes par le plan national de développement.Il s'agit d'une feuille de route qui vise à faire du Togo, un hub logistique et financier et un marché de transformation agricole. La réussite dépendra de la mobilisation des investisseurs privés.Le président Faure Gnassingbé avait été élu pour la première fois en 2005.