Cameroun: Qualifications JO volleyball messieurs - Batailles au Caire

Le Cameroun espère obtenir son ticket lors du tournoi qui démarre ce mardi en Egypte.

Selon le programme initial, le Cameroun devait disputer ce qui s'apparentait à son match le plus important dès sa première sortie dans le Tournoi qualificatif continental pour les Jeux olympiques 2020 en volleyball messieurs. Une rencontre programmée ce mercredi soir contre la Tunisie. Cette même Tunisie qui est venue à bout des Lions de la discipline sur le fil lors de la finale du dernier Championnat d'Afrique, en juillet dernier. Mais voilà, le forfait au dernier moment du Ghana hier a provoqué un chamboulement du calendrier de la compétition qui démarre ce jour au Caire, en Egypte. Au moment où nous mettions sous presse, la réunion technique devait permettre d'avoir une nouvelle programmation.

Mais qu'importe, l'objectif du Cameroun reste le même : remporter l'unique ticket qualificatif pour Tokyo 2020. Une compétition après laquelle la sélection Messieurs court depuis des années puisque ne s'étant jamais qualifiée. Les hommes de Blaise Re-Niof Mayam affronteront donc le pays organisateur, autre morceau difficile, ainsi que l'Algérie et le Tunisie dans cette poule. L'équipe est arrivée aux premières heures, lundi dernier au Caire et a eu droit à ses premières séances d'entraînement. Dans le groupe, on note notamment l'absence du capitaine Nathan Wounembaina, qui serait blessé. Mais le Cameroun peut compter sur des valeurs sûres comme Yvan Arthur Kody, Didier Sali Hiler, Sem Dolegombai ou encore Ahmed Mbutngam.

A noter que parmi les 14 joueurs présents en Egypte, six sont issus de clubs locaux : Cameroun Sports VB et FAP volleyball. Le Cameroun avait pris part au Tournoi intercontinental qualificatif pour les J.O en août dernier. Dans la poule C basée en Italie, les Lions avaient terminé à la dernière place derrière l'Italie, la Serbie et l'Australie, enregistrant trois défaites en autant de sorties. Tout comme la Tunisie également sur le départ de cette compétition. Le dernier représentant africain, l'Egypte, avait fait mieux avec une 3e place et une victoire sur Porto-Rico. Sans toutefois se qualifier directement pour Tokyo.