Congo-Brazzaville: Langue des signes - Le Rigs plaide pour l'employabilité des interprètes gestuels

Pour ce réseau, il s'agira non seulement de l'épanouissement de ce métier mais également d'assurer l'intégration des sourds et de la langue des signes dans la vie socio-administrative.

Dans un mémorandum adressé au mois de décembre 2019 aux autorités du pays, le Réseau nationale des interprètes et communicateurs gestuels (Rigs) plaide, dans deux projets soumis dans ce document, pour l'employabilité des interprètes gestuels et communicateurs en langue des signes.

L'objectif poursuivi est, selon cette corporation, à la fois celle d'intégrer le métier d'interprète dans le marché d'emploi et de professionnaliser l'interprétation en langue des signes dans un cadre académique et professionnel. A l'en croire, cette visée serait importante pour l'épanouissement de ce métier que pour les sourds et la langue des signes ainsi que son intégration dans la vie socio-administrative. « Placées des interprètes dans les institutions publiques et privées en vue d'une meilleure inclusion des sourds, et ces interprètes. Voilà pourquoi nous proposons ces deux grands projets », a soutenu le Rigs dans ce mémo.

Ces deux projets évoqués par cette structure concernent notamment la professionnalisation du métier d'interprétation en langue des signes et l'employabilité des interprètes et communicateurs gestuels en langue des signes ainsi que la vulgarisation de la langue des signes à travers les chaînes de télévision implantées dans le pays.

Le Rigs relève, en effet, que dans des nombreuses situations, les personnes sourdes ne sont pas indépendantes des interprètes en langue des signes, car ce sont ces derniers qui leur permettent de participer pleinement à des moments décisifs de la communication. La fonction de l'interprète, explique cette structure, est donc de permettre que la communication passe entre les personnes des langues différentes. Et pour cela, poursuit le Rigs, il faut être intéressé à la fois par les rapports humains et par les langues.

Une vision appuyée par des textes internationaux

Cette structure, qui s'appuie sur la Convention internationale des droits des personnes handicapées, note également que les sourds ont plein droit à la communication et à s'informer. Mais, regrette le Rigs, bon nombre d'informations dans notre pays passent inaperçues et ne profitent pas aux sourds par carence et la représentativité des interprètes dans différents contextes.

Le Rigs note, en outre, que la charte de l'ONU et la convention des droits des personnes handicapées stipulent que la langue des signes devra être reconnue comme une langue officielle des personnes sourdes et malentendantes d'après leurs pays d'appartenance. Cette structure regrette, par ailleurs, que la RDC, malgré l'institution d'un ministère chargé des personnes vivant avec handicap et des vulnérables, se trouve toujours à la traîne, dans le cadre de la promotion de la langue des signes, nonobstant les efforts fournis par la radiotélévision nationale ainsi que d'autres chaînes de télévision privée.

Pour matérialiser ces projets, le Rigs propose également la mise à niveau des formateurs et encadreurs principaux au niveau national par des formations spécialisées dans des pays qualifiés dans la communication gestuelle. Ces derniers seront, selon cette structure, appelés à leur tour, à en faire la restitution progressive auprès d'autres formateurs et encadreurs.

L'interprète gestuel professionnel, explique le Rigs dans ce document portant les signatures du comité conduit par son président, Ronsard Kasanza Kashala, est un utilisateur professionnel de la langue des signes formé aux techniques spécifiques ou académiques d'interprétation et diplômé en la matière. Ce dernier intervient, souligne cette structure, aussi bien pour les personnes entendantes, en interprétant les échanges des sourds, que pour les sourds eux-mêmes, afin de les faire profiter des propos des entendants de façon directe ou indirecte.