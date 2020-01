Congo-Brazzaville: Parlement - Le Congo renforce sa coopération militaire avec Cuba, l'Italie et le Sénégal

L'Assemblée nationale a autorisé, au cours de sa dernière session qui s'est achevée le mois écoulé, la ratification de trois accords dont le but principal est d'établir et de promouvoir la coopération technico-militaire entre le Congo et Cuba, l'Italie ainsi que le Sénégal.

Le premier texte adopté concerne l'Accord de coopération techno-militaire entre le ministère des Forces armées révolutionnaires de la République de Cuba et le ministère de la Défense nationale de la République du Congo. Le deuxième est, quant à lui, relatif à l'Accord militaire et technique entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République italienne. Le dernier porte sur l'Accord militaire et technique entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement du Sénégal.

En effet, ces accords couvrent, dans leur mise en œuvre, plusieurs domaines. Il s'agit, entre autres, de la formation des militaires congolais dans les établissements militaires desdits pays ; l'acquisition d'équipements et des matériels ; l'assistance en matière de santé, des transmissions, de la logistique et services en fonction des besoins exprimés et arrêtés de commun accord. Il s'agira également de l'échange de renseignements stratégiques ainsi que tout autre domaine d'intérêt commun.

La coopération militaire désigne, d'après le rapport de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, la politique d'échange et d'actions conjointes entre les Etats dans le domaine de la défense. « C'est donc un mécanisme par lequel nos Etats entretiennent, à travers leurs forces armées respectives, des relations étroites et variées sur la base des objectifs partagés de paix et de sécurité internationale, sans mettre en cause le principe de l'indépendance et de la souveraineté des Etats concernés, en l'occurrence la République de Cuba, la République italienne et la République du Sénégal », précise le rapport.