Sénégal: Mobilisation contre la hausse du prix de l'électricité et libération de Guy Marius Sagna et cie - Le frn dope «ño lank»

Les leaders du Front de résistance nationale (Frn) ont reçu hier, lundi 6 janvier, tour à tour une délégation de l'ancien député-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, et de la plateforme «Ño lank ña bagne». S'exprimant à la sortie de ces rencontres, Moctar Sourang, coordonnateur de ce front qui regroupe l'essentiel des partis de l'opposition a annoncé des discussions avec les membres de « Ño lank » pour voir comment créer la jonction pour faire face à la mesure de hausse du prix de l'électricité.

Après huit mois de mutisme, le Front de résistance nationale (Frn) annonce son retour sur le terrain du combat politique contre le régime en place. S'exprimant hier, lundi 6 janvier, à la sortie d'une réunion des leaders de ce front qui regroupe l'essentiel des partis de l'opposition, une réunion qui a été précédée par une rencontre avec une délégation de la plateforme «Ño lank ño bagne» et de l'ancien député-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, Moctar Sourang, coordonnateur du Frn est revenu sur les raisons qui ont motivé cette décision du front.

Accusant le pouvoir en place d'être l'unique responsable des difficultés que rencontre la Senelec du fait de sa mauvaise politique, Moctar Sourang, par ailleurs président du parti politique Union nationale patriotique (Unp) a expliqué que l'opposition s'oppose à la volonté du régime en place de faire supporter aux populations les conséquences de sa mauvaise gestion de la Senelec et de ses orientations politiques. «Nous considérons qu'il n'y a pas de déficit à la Senelec. Le problème, c'est que l'Etat doit beaucoup d'argent à cette société qu'il n'arrive pas à payer à cause de la tension de trésorerie due aux mauvaises politiques du président Macky Sall et son régime, notamment dans le financement du Ter et d'autres projets similaires. Nous estimons que ce n'est pas aux populations de supporter les conséquences de leur mauvaise gestion de la Senelec. S'ils veulent trouver de l'argent, ils auraient pu supprimer des institutions budgétivores comme le Haut conseil des collectivités territoriales. Nous sommes en discussion avec les membres de Ño lank pour voir comment créer la jonction pour faire baisser le prix de l'électricité, dès le prochain rassemblement», a annoncé le coordonnateur du Frn qui s'exprimait à la suite de l'ancien coordonnateur du mouvement Y'en a marre, Fadel Barro, membre de la délégation «Ño lank ña bagne» reçue par les leaders du Frn.

Réhabilitation Khalifa et Karim

Poursuivant son propos, Moctar Sourang a ajouté au sujet de la seconde raison que le Frn, après la libération par grâce présidentielle de Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall, veut obtenir le rétablissement de leurs droits civiques et politiques mais aussi le respect des libertés démocratiques que le régime en place ne cesse de bafouer. «Le maire Khalifa Sall est membre du Frn. Il nous a également dit qu'il n'avait rien demandé et n'attend aucune faveur du pouvoir en place. Sur ce, nous avons estimé que le combat que nous avons mené jusqu'ici et qui a permis sa libération, nous allons le continuer jusqu'à ce que lui et Karim Wade retrouvent leurs droits civiques et politiques et puissent prendre part à la présidentielle de 2024. Nous estimons qu'ils devront être candidats», a martelé Moctar Sourang. Avant d'ajouter dans la foulée : «Nous pensons que sur le plan du respect des libertés, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi, nous allons continuer la lutte jusqu'à la libération de Guy Marius Sagna et ses camarades, otages du régime en place».