Sénégal: Cession du CNRE - 9 osc apposent leur véto

La Cosydep, l'Anafa, la Cnept, le Congad, Alpha Dev, Ong Défi, Paalae, l'Usf, la Cndas, réunis au tour d'un collectif de la société civile, ont inscrit désormais la cession du Centre national de ressources éducationnelles (Cnre), sis à Mermoz, à un privé, dans leur agenda déjà fourni par le système éducatif sénégalais et ses composantes.

Des organisations de la société civile ont décidé de s'opposer fermement à la décision de la Société nationale de Recouvrement (Snr) de céder le Centre national de ressources éducationnelles (Cnre) à la SARL Abou Abass par acte notarié dressé les 15 et 23 avril 2019, suite à un avis de son conseil de surveillance en août 2018. Le collectif entend matérialiser sa démarche par une série de rencontres, notamment avec le ministre de l'Education nationale, l'Assemblée nationale, la Médiature, le Conseil économique, social et environnemental (Cese), le Haut conseil du dialogue social, l'Unesco. Le principal argument que le cadre va certainement avancer est la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales en particulier.

En effet, le Cnre est une structure d'appui et d'accompagnement de la politique d'éradication de l'analphabétisme et de développement des langues nationales dans une dynamique renforcée de déconcentration et de décentralisation. Cette innovation majeure s'inscrit dans la dynamique de modernisation du sous-secteur de l'éducation non formelle en termes de mobilisation et de gestion des ressources financières et d'appui technique.

« La question est de savoir comment l'Etat a pu vendre son propre bien à un tiers alors que ce bien constitue un symbole et un espace de ressources pour la promotion et la valorisation des langues nationales face aux défis de l'analphabétisme dont le taux culmine aujourd'hui encore à 54,6% », s'étonnent les organisations en question.

Au lieu de céder ce patrimoine à une société pour un montant de 382 millions FCfa, lesdites organisations invitent l'Etat à soutenir davantage le sous-secteur de l'Alphabétisation et ses nombreux défis pour assurer à tous les Sénégalais l'accès à la culture de l'écrit. Sans cela, il sera difficile, selon le collectif, de poursuivre les efforts dans le sens de l'exploration de nouvelles sources de financement des programmes et des actions d'alphabétisation et de promotion des langues nationales. Cette décision de la Snr actée risque de d'enfoncer davantage le sous-secteur de l'éducation de base des jeunes et des adultes analphabètes dans une situation déjà chaotique.

Les effectifs de la population ne sachant pas lire et écrire dans une langue quelconque, risquent de prendre des proportions inquiétantes. Car, c'est 0,30% du budget global du ministère de l'Education en 2018 contre 0,18% en 2016 et 2017, alors que la conférence de Bamako en 2007 recommandait aux Etats membres de le porter à 3%.

Le collectif considère que ce sous-secteur mériterait plutôt d'être renforcé en lui donnant les moyens nécessaires pour la réduction du stock important d'analphabètes qui hypothèque tout développement durable et s'oppose aux exigences du pilier N°2 du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui traite du Capital humain de qualité.