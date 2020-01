Sénégal: Meurtres de Fatoumata Matar Ndiaye et du taximan Ibrahima Samb - Samba Sow et Ousseynou diop juges, aujourd'hui

Samba Sow et Ousseynou Diop, poursuivis respectivement dans le cadre des enquêtes sur la mort de l'ancienne vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Fatoumata Matar Ndiaye, et du taximan Ibrahima Samb, comparaitront aujourd'hui, mardi 7 février, à la barre de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Les faits en question ont eu lieu en janvier et en octobre 2016.

Samba Sow et Ousseynou Diop, respectivement accusés des meurtres de l'ancienne 5éme Vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Fatoumata Matar Ndiaye, tuée le 19 janvier 2016 à Pikine et du taximan Ibrahima Samb abattu dans la soirée du 27 octobre 2016 à Yoff, feront face aux juges de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Pour la première affaire, Seneweb informe que toutes les parties civiles ainsi que les personnes entendues dans ce dossier ont reçu leurs convocations, depuis le 16 décembre dernier. Et, elles devront comparaître devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (Tgi) hors classe de Dakar pour l'ouverture du procès.

Rappelons que pour le cas du suspect Samba Sow, les faits pour lesquels il est poursuivi ont eu lieu dans la matinée du 19 janvier 2016 à Pikine, dans le domicile de la victime. Samba Sow qui avait déjà l'autorisation de sa patronne pour se rendre au Magal de Touba, aurait, contre toute attente, fini de commettre son forfait. Mais, il a été surpris par le fils de la victime, Adama Bâ.

Depuis, la mort de Fatoumata Matar Ndiaye, il y a eu beaucoup de spéculations sur le mobile du crime. De la tentative de vol du sac contenant de l'argent destiné au financement de groupements de femmes de la banlieue, de la trahison de celui qui a été considéré comme un proche de la famille ou d'un meurtre commandité, les langues se sont beaucoup déliées sur cette affaire.

Face aux juges, Samba Sow apportera peut-être les véritables mobiles de son présumé crime. Son jugement avait été une doléance d'élus notamment des femmes parlementaires qui, à chaque passage du ministre de la Justice à l'Assemblée nationale, avaient réclamé l'ouverture du procès. Mieux, la famille de la victime a toujours réclamé justice, soutenant que les supposés commanditaires devront être identifiés. L'inculpé Samba Sow, quant à lui, avait publié une lettre pour s'attaquer à certains responsables de l'Alliance pour la République (Apr) qui, à son avis, sont derrière son acte.

L'autre prévenu attendu à la barre de la Chambre criminelle du TGI hors classe de Dakar est Ousseynou Diop. Il est celui qui, lors d'une bagarre dans la soirée du 27 d'octobre 2016, avait tiré à bout portant sur le taximan Ibrahima Samb. C'était à hauteur d'une station d'essence à Yoff. L'inculpé avait été renvoyé devant la Chambre criminelle pour assassinat par le juge du deuxième cabinet. Le drame est survenu après une vive altercation ayant opposé les deux hommes. Ousseynou Diop aurait sorti son pistolet et abattu Ibrahima Samb d'une balle dans la tête. Arrêté, l'homme est en détention depuis lors à la Maison d'arrêt (Mar) de Reubeuss.