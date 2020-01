Cote d'Ivoire: Africa Ceo Forum 2020 - Plus de 1800 chefs d'entreprises attendus à Abidjan

La huitième édition du rendez-vous international du secteur privé africain aura lieu, du 9 au 10 mars prochains, dans la capitale de la Côte d'Ivoire. Plus de 1800 leaders politiques et économiques, ainsi que des hommes d'affaires et des dirigeants des institutions financières internationales vont se retrouver pour booster l'impact des entreprises opérant en Afrique.

En 2018, lors de la septième édition tenue à Kigali au Rwanda, les débats avaient porté sur l'impact du digital et la meilleure manière de réussir la zone de libre- échange continentale africaine. S'agissant de l'édition 2020, les échanges, à travers différents panels, vont se focaliser autour du rôle sociétal des grandes entreprises. « Le secteur privé africain doit-il placer parmi ses priorités stratégiques la lutte contre la croissance des inégalités, les combats environnementaux, la création d'emplois, l'intégration des jeunes générations ? », s'interrogent les organisateurs du forum.

Ces derniers soulignent également le contexte mondial particulier dans lequel va se dérouler le forum. Selon eux, celui-ci est marqué, entre autres, par la résurgence du protectionnisme, les révolutions technologiques et les risques liés au changement climatique. Ce forum va offrir aux leaders publics et aux dirigeants du secteur privé l'occasion de faire avancer le dialogue public-privé à travers des échanges sur les grands défis sectoriels.

Ces discussions, qui vont permettre d'améliorer la croissance et de développer le continent, réuniront d'un côté des décideurs politiques et de l'autre des chefs d'entreprises pétrolières et minières, des patrons des banques, des sociétés de transport et de logistique, des industriels, des opérateurs de téléphonie mobile et animateurs des structures d'assurances.