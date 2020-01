Sénégal: Une unité semi-industrielle de transformation de fruits et légumes de la Croix-Rouge aux femmes de Médina Gounass

Dakar — La Croix-Rouge sénégalaise dit avoir réceptionné mardi une unité semi-industrielle de transformation, de séchage et de stockage de fruits, de légumes et de céréales au profit des femmes de Médina Gounass, à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise.

Selon un communiqué reçu à l'APS, cette unité semi-industrielle de transformation a été fabriquée dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet portant sur l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition des populations de la zone périurbaine de Dakar.Il précise que ce projet de la Croix-Rouge sénégalaise a bénéficié d'un financement de la Croix-Rouge espagnole et de la mairie de Séville (Espagne).Une unité similaire a été implantée dans les communes de Guinaw Rails Sud (Pikine) et Rufisque Nord (Rufisque), au profit de 640 femmes, des cheffes de ménage, transformatrices de céréales, vendeuses de fruits et légumes, gargotières ou restauratrices dans les rues.

Ces unités semi-industrielles renforcées par la mise en place d'un mécanisme de gestion communautaire sont équipées d'un moulin à mil, d'un épierreur polycéréal électrique (mil, sorgho, maïs), d'un séchoir à gaz et de trois thermo-soudeuses manuelles, selon le communiqué.Ce projet financé avec 142.615 euros - soit 93 millions 549 mille 852 francs CFA - contribue à lutter contre l'insécurité alimentaire et à promouvoir une nutrition de qualité dans la zone périurbaine de Dakar, ajoute la même source.Dans ce cadre, signale la même source, 80 poulaillers d'une capacité de 15 sujets chacun ont été répartis entre les communes de Médina Gounass, Guinaw Rails Sud, Thiaroye Gare, Rufisque Nord et Rufisque Ouest.