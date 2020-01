Comores: Isaac Lihadji - Lassé, l'OM arrête de négocier avec le Franco-Comorien

Formé à Marseille, la pépite Isaac Lihadji négociait avec son club depuis juillet dernier pour un premier contrat professionnel.

C'est le gros chantier qu'avaient sur la table Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta d'ici l'ouverture du mercato estival : faire signer un contrat professionnel à Isaac Lihadji. L'attaquant tout juste âgé de 17 ans est considéré comme le joueur le plus prometteur à être sorti du centre de formation marseillais ces dernières années. Mais RMC Sport rapporte ce mardi que l'OM a décidé de rompre les discussions avec son attaquant, «lassé par les atermoiements du joueur et de son entourage et surtout par la longueur importante de la durée des négociations».

Un accord a failli être conclu avec le jeune issu du FC Septèmes avant la coupe du monde des U17. Le club de l'OM qui estime avoir fait tous les efforts nécessaires pour faire signer l'espoir ferme donc le dossier.

Le jeune franco-comorien devrait donc quitter Marseille dès la fin de la saison, et il ne manque pas de prétendants. Plusieurs clubs européens d'un certain prestige comme le RB Leipzig, le Bayern, le Borussia Dortmund, la Juventus, le FC Barcelone, Arsenal, Tottenham et Valence ont déjà contacté l'entourage du joueur, en plus du LOSC, qui a même déjà offert un contrat juteux au minot.

Isaac Lihadji, international U18 français, est entré en jeu à deux reprises en Ligue 1 cette saison.