Congo-Kinshasa: FCC - Félix Kabange Numbi fait la restitution de la première retraite à Lubumbashi

Après la tenue du 25 au 28 novembre 2019 de la première retraite politique du Front commun pour le Congo (FCC) à Mbwela Lodge à Kinsantu au Kongo-central, l'heure est actuellement à la restitution de ces travaux.

L'honorable Félix Kabange Numbi Mukwampa, membre du Comité stratégique du FCC, et Roger Lusala, membre de conférences des présidents de la même plate-forme, se sont livrés à cet exercice le lundi 6 janvier à Lubumbashi.

C'est dans la salle Bukavu du Pull man Hôtel de Lubumbashi devant une assistance de plus de trois cents personnes parmi lesquels des députés nationaux, députés et ministres provinciaux, la coordination du FCC Haut-Katanga, les présidents des partis du FCC et des ligues des jeunes ainsi que plusieurs hauts cadres que Félix Kabange Numbi a plongé son auditoire dans l'ambiance de Mbuela Lodge en résumant les différents exposés et les débats qui s'en étaient suivis.

Introduit par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfwa représentant le gouverneur Jacques Kyabula empêché, l'orateur principal, l'honorable Félix Kabange Numbi Mukwampa a, d'entrée de jeu, remercié le président honoraire et autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, qui a rendu possible la tenue de cette première retraite au Kongo-central, et le gouverneur Jacques Kyabula Katwe qui a organisé la séance de restitution à Lubumbashi.

Dans un franc parler qui a duré plus d'une heure et demie entrecoupé des applaudissements, Kabange Numbi a captivé l'assistance en partageant avec elle l'essentiel des travaux de Mbwela Lodge. Il a, tour à tour, abordé les différents points, notamment l'évaluation des élections par les présidents des groupes parlementaires et personnalités présentes à la retraite, les défis majeurs face au code minier, le défi de gouvernance. Il a aussi présenté les résolutions de six ateliers de la retraite de Mbuela Lodge avant de terminer avec le message de l'autorité morale du FCC après la séance de restitution de Kingakati.

Parlant de la coalition FCC-Cach, Kabange Numbi rassure que cette coalition existe et doit être protégée. « Nous disons aux amis de Cach que nous sommes ensemble. La coalition FCC-Cach existe. Nous, au niveau du FCC et selon les instructions reçues de l'autorité morale, Joseph Kabila, qui a toujours respecté ses engagements, nous allons continuer dans la coalition, nous allons la protéger, car la RDC a besoin des institutions fortes... », a-t-il dit.

Au terme de cette restitution, tous les participants se sont réjouis d'être enfin au même niveau d'information avec les participants à la retraite de Mbuela lodge. Pour sa part, le FCC Haut-Katanga s'est engagé à mettre en pratique les résolutions issues de la première retraite politique du FCC. Rappelons qu'avant Lubumbashi, le tandem Félix Kabange Numbi -Roger Lusala s'est livré au même exercice à Kalemie.