Congo-Brazzaville: Musique classique - L'OSEB livre un concert épatant

Le «concert de Noël» a réuni, le 5 janvier, au Palais des congrès une cinquantaine d'enfants musiciens.

Placé sous la direction du maestro Josias N'Gahata, chef de l'orchestre, ce concert a été organisé dans le but d'offrir un moment exceptionnel aux enfants musiciens, à leurs amis et leurs familles en leur proposant un répertoire de chants de Noël du Congo et d'ailleurs interprétés en version symphonique. L'orchestre symphonique des enfants de Brazzaville (OSEB) a été accompagné par l'orchestre symphonique Burning music composé de leurs encadreurs.

Cette soirée s'est déroulée en deux parties. La première a duré trente-sept minutes a été constituée de onze chants, notamment « Mon beau sapin (O Tannenbaum) », un traditionnel allemand ; « Il est né le divin enfant », un traditionnel Noël populaire interprété par Okazolo et Mfouemina ; « We wish you a merry Christmas » ; « Mu kati kati dia mima », A.E.Vayamba ; « Le message des anges », un traditionnel Carol ; « Petit Papa Noël » de Tino Rossi ; « Joy to the world » de Georg Friedrich Haendel ; « Wiegenlied » de Johannes Brahms ; « Ge sheng yu wei xia », un chant populaire de Chine ; « Le nom de Jésus est si doux » d'Edmund Simon Lorenz et « Alle Vögel », un chant populaire d'Allemagne.

La deuxième partie constituée de six chants s'est déroulée en vingt minutes, notamment « The first Nowel » de Popular Christmas Carols ; « Katjusha », un chant populaire russe ; « Jésus est né, venez bergers et mages » de H.G. Naegeli, L. Tournier ; « Douce nuit (Silent night) » de Franz Gruber , « Vive le vent », un traditionnel. Puis à la demande du public, la chanson « Ndéké moko », chant traditionnel congolais, a été interprété par Okazolo.

A l'issue de ce concert, Josias N'Gahata a apprécié la prestation de son orchestre. Pour lui, ces enfants sont enthousiasmés et talentueux. Ils peuvent encore faire de grandes choses. « Nous avions entamé un troisième atelier de formation depuis octobre passé. A chaque atelier, nous recevons toujours quelques nouveaux qui intègrent progressivement l'orchestre après un cours intense d'initiation à la pratique instrumentale », a-t-il fait savoir.

L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en République du Congo, Klaus Peter Schick a exprimé sa joie de voir ces enfants donner un concert de haute qualité. Il les a félicités pour la bonne conservation des instruments, et a promis d'en offrir d'autres prochainement.

Une chorale des enfants de Brazzaville en création.

Notons que ce concert intervient après le séjour de formation du dirigeant maestro Josias N'Gahata en Allemagne. Il s'est rendu dans ce pays sur invitation de Dresde dans le cadre du jumelage entre les villes de Brazzaville (Congo) et Dresde (Allemagne). Cette visite qui a duré du 2 au 13 novembre 2019 avait pour thème «La direction des orchestres et de la musique en coopération avec le Heinrich Schütz Konservatorium Dresden » (Conservation de musique des jeunes de Dresde).

Après Dresde, Josias N'Gahata a poursuivi son séjour à Hambourg, ville portuaire d'Allemagne, où il a été invité du 14 novembre au 16 décembre 2019 pour un stage pratique principalement dans l'orchestre « Tuten und Blasen » et dans d'autres orchestres des jeunes de la ville. Tout cela rentre dans le cadre du renforcement des capacités pour pouvoir apporter un plus sur leur projet. Il a, par ailleurs, remercié toutes les personnes sans qui cette formation n'aurait jamais eu lieu et grâce auxquelles celle-ci s'est passée dans les meilleures conditions possibles.

L'OSEB a été créé en janvier 2018 avec l'appui de l'ambassade d'Allemagne en République du Congo, dans le but de promouvoir la musique classique au Congo et partout ailleurs, surtout en milieu juvénile. C'est dans cette même perspective que Josias N'Gahata et son équipe lancent maintenant la campagne d'inscription des enfants en vue de créer la chorale des enfants de Brazzaville. La formation des enfants choristes et les répétitions de cette chorale vont commencer dès début février. Les parents désireux d'inscrire leurs enfants pourront donc les joindre au (242) 069917264.