Congo-Kinshasa: Caritas-Goma - Mise en place du Projet de soutien à l'esprit d'entreprise et autonomisation de la femme

L'initiative mise en place par la Caritas -Développement Goma avec l'appui financier de Cafod cible mille cinquante bénéficiaires, en grande partie les femmes de la ville de Goma dont quatre cent cinquante membres des groupes solidaires et six cents membres des groupes des communautés d'épargnes et des crédits Internes (Silc).

Le projet dénommé « Projet de soutien à l'esprit d'entreprise et autonomisation de la femme dans la ville de Goma (PSEEAF) » vient ainsi apporter une réponse au gap observé à l'issue de l'auto-évaluation effectuée en date du 25 au 26 février 2019 en vue d'identifier les forces et faiblesses en développement des programmes, suivi, évaluation et apprentissage au sein de la Caritas Goma. Aussi contribue-t-il à asseoir la redevabilité de la Caritas Goma vis-à-vis des communautés qu'elle accompagne dans différents programmes.

Selon René Mushamuka Chiza, le chef du PSEEAF Microcrédits et Silc à la Caritas Goma, le projet cible en grande partie les femmes en vue de leur autonomisation, c'est-à-dire rendre ces femmes autonomes et capables de se prendre en charge, de prendre en charge leur destinée économique, professionnelle, familiale et sociale. l'argent gagné par les femmes dans leurs activités génératrices des revenus, indique Réné Mushamuka, leur permettra d'accéder aux soins de santé, d'améliorer l'alimentation de leurs enfants, de prendre en charge leurs frais scolaires, de mieux les vêtir et s'habiller. etc. « Il a été observé aussi que de ce fait, la femme participe à la prise des décisions dans son ménage ; raison pour laquelle il est souhaitable d'assister les femmes à la recherche d'un emprunt », explique-t-il.

Grâce à ce projet, les bénéficiaires membres des groupes solidaires bénéficieront directement des microcrédits de la Caritas-Développement Goma d'un montant progressif et variable selon les cycles. Pour octroyer les microcrédits, la Caritas-Goma utilise la méthodologie des groupes solidaires en se basant sur les principes ci-après : les montants des crédits octroyés restent limités ; les prêts sont renouvelés avec des montants croissants ; la durée des crédits est courte, en général inférieure à un an; les remboursements sont bimensuels et suivis avec rigueur. D'autres principes concernent la connaissance de l'emprunteur et de sa moralité ; l'usage de crédit qui est généralement assez libre, il sert à financer une activité génératrice des revenus.