Algérie: Tlemcen - Production de 100 t de daurade et de loup de mer en 2019

Tlemcen — La seule ferme aquacole "Aquadora", entrée en production à travers la wilaya de Tlemcen, précisément dans la daïra de Honaine pour l'élevage de la daurade et du loup de mer, a réalisé en 2019 une production de 100 tonnes a-t-on appris auprès de la direction de la pêche et des ressources halieutiques.

Ce projet d'élevage a enregistré, durant l'année 2019, deux opérations d'ensemencement de quelque 880.000 alevins dont 220.000 de loup de mer au niveau de ses quatre cages flottantes, a-t-on indiqué, soulignant que cette ferme aquacole est composée d'un réticule de douze cages visant la production de 600 tonnes de poissons par cycle. Pour l'année 2020, il est prévu la production de 600 tonnes, a-t-on ajouté

Le nombre de concessions attribuées à travers le littoral de la wilaya de Tlemcen est estimé à 14 projets de pisciculture pour l'élevage de la daurade royale et du loup de mer, deux concessions conchylicoles pour l'élevage de moules situées à Maarouf et au niveau de la daïra de Marsa Ben M'Hidi et deux autres à Honaine, en plus de celle à Ouardania, selon la même source.

La capacité de production prévisionnelle annuelle de ces projets est de 9.600 tonnes de poissons et 336 tonnes de moules d'ici 2021, a-t-on souligné de même source qui indique, par ailleurs, que 450 emplois directs seront créés une fois ces projets concrétisés. Les promoteurs de ces projets sont tenus, dans le cadre du suivi de leur état d'avancement de présenter mensuellement des points de situation afin de cerner les problèmes rencontrés et d'intervenir éventuellement auprès des diverses institutions pour les résoudre, a-t-on fait savoir.

L'étude d'aménagement de ces trois zones est en cours. Ces dernières peuvent abriter la logistique de tous les projets aquacoles, (fermes piscicoles et conchylicoles, écloserie, un chantier naval, des unités de fabrique de glaces, une station de traitement et de purification de coquillages, une conserverie et deux unités d'expédition et de pisciculture intégrée à l'agriculture, a-t-on indiqué.