Algérie: ANGEM à Chlef - Plus de 600 projets de femmes rurales et au foyer financés en 2019

Chlef — L'annexe de Chlef relevant de l'Agence nationale de gestion du micro crédit (ANGEM) a financé plus de 600 projets portés par des femmes rurales et au foyer, durant l'année 2019, a-t-on appris, mardi, auprès des services de cette structure.

"En 2019, nous avons financé un total de 615 projets de femmes rurales et au foyer, dédiés à l'artisanat, l'agriculture et la micro industrie", a indiqué, à l'APS, la responsable locale de l'ANGEM, Zina Mahdi.

Pour Mme.Mahdi, cette hausse est le résultat des campagnes d'information et de sensibilisation initiées par ses services, à ce sujet, parallèlement aux multiples expositions et foires qui font la part belle aux réalisations des artisanes amatrices et autres diplômées de la formation professionnelle.

Elle a, aussi, souligné l'accompagnement assuré par ses services au profit de 500 porteurs de projets ANGEM, ayant bénéficié de sessions de formation dans les domaines de la finance et de la gestion d'entreprise.

Le dispositif ANGEM offre l'opportunité à toute personne âgée de 18 ans et plus de bénéficier d'un crédit destiné au montage d'un projet, suivant trois formules de financement, la première dotée d'un crédit d'un montant de pas plus de 40.000 da, destiné à l'acquisition de matières premières, la 2eme d'un montant entre 40.001 et 100.000 da également destiné à l'acquisition de matières premières, et la 3eme formule, dite de financement triangulaire, englobant l'agence, la banque et le promoteur du projet), dotée d'un crédit de pas plus d'un million de da.