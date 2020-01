Congo-Kinshasa: UNIKIN - Les étudiants craignent une nouvelle année académique élastique

Face aux échauffourées constatées depuis le début de la semaine à l'Université de Kinshasa, en marge des manifestations des étudiants contre l'augmentation des frais académiques, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, par l'entremise du Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU), a levé l'option de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités au sein de cet établissement académique.

Cette situation tend véritablement à paralyser cette année académique ; et les étudiants, de leur côté, sont inquiets de vivre encore une fois de plus, une année élastique.

« La question liée à la hausse des frais académiques est inacceptable. Le Gouvernement devait plutôt voir quelles mesures prendre pour résoudre ce problème, au lieu de suspendre toutes les activités », a fait savoir un étudiant, avant qu'un autre ajoute que cette fermeture de l'Unikin ne constitue qu'une manière d'entériner l'élasticité de cette année académique, surtout que d'autres promotions n'avaient pas encore repris les cours. « Nous sommes terriblement handicapés.

Déjà, il y a certaines facultés qui n'ont même pas encore commencé la nouvelle année, avec ces arrêts de cours, notre avenir est menacé », a-t-il lancé. Certains acteurs et formations politiques, réagissant par rapport à cette situation ont, d'une part, condamné les actes de vandalisme et, d'autre part, appelé le Gouvernement à pouvoir revoir à la baisse ces frais académiques qui, du reste, sont fixés à 490.000 FC, pour les classes de recrutement, et 485.000, pour les classes montantes.

Par ailleurs, la Coordination estudiantine s'est désolidarisée des autres étudiants, en déclarant que les montants ainsi fixés ont été négociés et adoptés par le Conseil des Partenaires de l'Université de Kinshasa (COPA/UNIKIN), composé du Comité de gestion, de l'Association des Professeurs de l'UNIKIN (APUKIN), de l'Association du Corps Scientifique (ACS), de l'Association du Personnel Administratif et Technique (APAT) ainsi que la Coordination estudiantine, en date du 19 décembre 2019. Ce, en vue de sauver l'année académique en cours.

Cette même Coordination estudiantine a condamné les actes "très inciviques et barbares" qui se sont déroulés, causant plusieurs morts de part et d'autre, et les attribue, en outre, à un groupe infime d'étudiants auquel se sont associés des "inciviques venant des environs du site universitaire".

Il sied de noter qu'à travers le communiqué de presse du mardi 7 janvier 2020, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire a obligé tous les occupants des homes de l'Université de Kinshasa, d'évacuer volontairement les lieux endéans 48 ou la force sera appliquée et ce, tout en indiquant qu'il est question de favoriser la réinstallation rapide dans les homes, des étudiants réguliers et identifiés.