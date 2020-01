Congo-Kinshasa: Devant les anciens combattants des FARDC - Me Sylvain Mutombo Kambinga promet le soutien du Gouvernement

Dans son message de vœux prononcé samedi 4 janvier 2020 à l'occasion d'une cérémonie organisée à la maison des anciens combattants située dans la commune de Kasa-vubu, le ministre délégué à la défense nationale et en charge des anciens combattants, Me Sylvain Mutombo Kambinga, c'est de lui qu'il s'agit, a révélé en présence des vétérans de l'armée congolaise, des veuves, des orphelins militaires etc. son vrai souci qui est celui de voir ceux qui ont combattu pour la sauvegarde de la nation congolaise être honorés à leur juste valeur. C'est dans cette optique qu'il a laissé entendre qu'il n'était pas mandaté dans ce département pour s'égayer, bien au contraire, pour travailler et apporter des solutions efficientes.

Profitant de la journée du 4 janvier, date commémorative des martyrs de l'indépendance de la RDC, le ministre délégué à la défense nationale et en charge des anciens combattants, Me sylvain Mutombo Kambinga, s'est penché du côté des hommes en uniforme des premières heures que plusieurs considèrent à ce jour comme des vulnérables voire des laissés pour compte.

Dans son adresse, Sylvain Mutombo a martelé sur la position des anciens combattants, retraités, les veuves et orphelins militaires dans ce nouveau gouvernement sous l'ère Félix Antoine Tshisekedi. « L'ordonnance du Président de la République a décidé de placer 66 ministères dont environs 15 vices ministères, donc, les anciens combattants, retraités et consort, dépendent du ministère délégué aux anciens combattants et cela relève de ma seule et unique signature, pas d'une autre personne. Ce qui explique que vous avez devant vous une personne qui viens vous rétablir dans vos droits », a déclaré Me Mutombo.

En cette même occasion, il a passé en revue quelques actions d'envergures que le gouvernement central ait mis en œuvre, question d'assurer la sauvegarde et la survie de ses vétérans. «Rendre notre armée forte c'est commencer par ceux-là qui ont déjà servi», a conclu Me Sylvain Mutombo.