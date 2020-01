Congo-Kinshasa: Echauffourées à l'Université de Kinshasa - Le Professeur Ntungila Nkama dénonce la manipulation des étudiants

Le calme était revenu à l'Université de Kinshasa (UNIKIN) après des vives tensions observées dans la journée de lundi 6 janvier 2020 comme à la veille. Les étudiants, très en colère, ont manifesté contre l'accord qui a été trouvé entre le ministère de l'ESU, le Comité de gestion, le Corps scientifique et Administratif, les ouvriers ainsi que la Coordination estudiantine sur la fixation des frais académiques au taux de change actuel, soit 1640 FC pour un dollar, plutôt que 920 FC comme les années passées. Vu ce regain de tension, le Professeur Ntungila Nkama estime-t-il qu'il y a, bel et bien, une manipulation des étudiants afin que les autorités reviennent à la décision prise lors des négociations avec toutes les parties précités.

D'après lui, il y avait un mouvement de revendication probablement de la part de quelques éléments incontrôlés réagissant "soi-disant à l'augmentation de frais académique". Mais, la vérité sur la question, dit-il, est que le partenariat a été bel et bien signé par tout le monde y compris le représentant de la communauté étudiante. «Ce qui me laisse penser qu'il s'agit là des éléments incontrôlés qui ont essayé de profiter de la situation», a déclaré le Professeur Ntungila Nkama de l'UNIKIN.

En même temps, il a fait savoir que lors des négociations sur les frais additionnels ou connexes, toutes les parties généralement signataires de l'accord de partenarial ont engagé leur signature, c'est-à-dire, les autorités, le personnel académique, le personnel scientifique, le personnel administratif et ouvriers ainsi que la coordination estudiantine. Face à cette situation de protestation, le Professeur soutient qu'il ne s'agit pas de l'ensemble de la communauté étudiante parce que, renchéri-t-il, les étudiants ont été invités par leurs propres collègues afin qu'ils les représentent au calme. A l'en croire, le taux des années passées était fixé dans de conditions un peu difficile, ce taux était équivalent à 920Fc presque la moitié du taux réel sur le marché.

Cette-fois-ci, dit-il, le ministre a été clair, il s'est largement expliqué ; il a été très pédagogique sur de nouvelles décisions, c'est-à-dire, "on paye 1640 FC de frais de minerval, on paye de frais d'étude et puis comme les études ne sont pas les mêmes à travers tout le pays, chaque institution convient des frais additionnels d'étude, par exemple, si vous êtes ingénieur, vous n'aurez pas la même formation avec un artiste de l'INA ou avec une jeune fille qui fait le modélisme à l'ISAM, vous voyez ! Chaque institution fait en fonction d'étude qu'elle propose au fait aux jeunes gens. Donc, ce qui a fait que dans toutes les institutions de la République, il y a eu une négociation pour convenir d'un taux.

D'ailleurs, on est à moins de 300 dollars, soit 490.000 FC payable sur 3, 4 tranches, je ne dirai pas que c'est insignifiant mais je dirai que c'est assez modeste et cela tient compte de la situation difficile des uns et des autres. Cela ne s'est pas fait par des autorités mais s'est fait par négociation et toutes les parties se sont convenues de payer ces frais-là", a laissé entendre le professeur Ntungila Nkama.

Par ailleurs, face à cette situation de tension, il a dénoncé la manipulation des étudiants par des personnes qui sont à l'extérieur à la communauté de l'accord car, dit-il, toutes les parties ont signé cet accord de partenariat.

Il sied de noter que les étudiants ont encore manifesté hier mardi. Le Gouvernement a pris finalement la décision de suspendre toutes les activités au sein de l'Université de Kinshasa.