Congo-Kinshasa: EDD - Des syndicats en conflits avec les lois de la République agissent sans qualité ni titre au sein du ministère

Le Président de l'Intersyndicale de l'Environnement et Développement Durable, Nico Inyunya Moma Komi, a présidé une importante réunion de l'Intersyndicale des syndicats représentatifs du ministère de l'environnement et développement durable.

En présence de Patient Lushimbo, secrétaire de l'Intersyndicale, la tenue de cette rencontre est relative aux troubles provoqués par les syndicats non élus de ce ministère. Dans leur déclaration, le président fustige le caractère de faux et usage de faux de ces syndicats.

Réunis ce mardi, 7 janvier 2020 pour examiner la situation déshonorante qui a prévalu dans leur secteur, concernant les désordres organisés par des syndicalistes malheureux des élections de 2013, l'intersyndicale de ce ministère a, dans une déclaration, dénoncé que les syndicats non élus opèrent sous un faux label de l'intersyndicale de l'EDD non autrement identifié. Selon la déclaration, ce comportement frise l'infraction de faux et usage de faux.

Pour le Président Nico, cette façon de se comporter induit en erreur les autorités politiques et administratives de notre pays. "Ces syndicats en conflits avec les lois de la République démocratique du Congo agissent sans qualité ni titre au sein du ministre de l'EDD. Ils violent volontairement la note circulaire CAB.Min /FP/J-CK/DCA/KKD/007/OKF/2015 portant exercice du droit syndical de grève page 2 paragraphe 3 en organisant des actions anarchiques s'exposant ainsi aux dispositions de dernier paragraphe de la présente circulaire qui stipule : tout acte commis en dehors de la procédure est une violation intentionnelle de la loi donc punissable", a déclaré le Président Nico.

Ces actes, a-t-il poursuivi, violent également d'autres dispositions régissant la conduite de l'agent public de l'Etat. Il a affirmé que ces syndicats utilisent abusivement le nom du Chef de l'Etat et de ce fait constitue un trafic d'influence afin de se faire entendre. Le Président de l'Intersyndicale de l'Environnement et Développement Durable attire l'attention de tous les services de sécurité et de renseignement sur ce qui suit : "Seuls les syndicats GS, Sirap, Csc, Synar, synafet, Sygefimin et Syprap sont habilités a engagé le ministère de l'environnement et développement durable aux termes de l'Arrêté n°CAB.MIN/ FP/ J-CK/40/ CES/SA/DM/GMK/022/2013 portant proclamations des résultats définitifs des élections syndicales organisées au sein des services centraux de l'administration publique" .