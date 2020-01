Congo-Kinshasa: Universités et Instituts supérieurs - Constant Mutamba recommande la baisse et l'uniformisation des frais académiques

La Nouvelle génération pour l'Emergence du Congo (NOGEC) a, dans son communiqué du mardi 7 janvier, dit sa râtelée concernant les violences constatées, lundi 6 et mardi 7 janvier, à l'Université de Kinshasa (Unikin) et à l'Université de Kisangani (Unikis), lors des manifestations des étudiants contre l'augmentation des frais académiques fixés à 490 mille FC pour les classes de recrutement et 485 mille FC pour les classes montantes.

Tout en jugeant légitimes ces protestations, ce regroupement politique que dirige Me Constant Mutamba a, par-dessus tout, condamné l'incivisme et cette violence qui ont caractérisé ces manifestations. La NOGEC a, dans cette foulée, invité le Gouvernement à revoir à la baisse et à uniformiser les frais académiques dans toutes les institutions supérieures et universitaires.

Pour ce regroupement membre du Front commun pour le Congo (FCC), il est anormal qu'un étudiant, censé faire partie de l'élite, puisse s'adonner aux agressions contre les forces de l'ordre ou encore les enseignants qui, du reste, contribuent à sa formation. « NOGEC juge légitimes ces manifestations organisées contre la hausse des frais académiques, mais condamne l'incivisme et la violence qui les ont caractérisées. Il est inacceptable qu'un étudiant, de surcroît futur cadre, se livre à la destruction d'un bien public qu'il est pourtant censé protéger, s'en prenne physiquement à ses enseignants et agresse violemment les éléments de la police », rapporte le communiqué.

A cet effet, la NOGEC invite les autorités à arrêter les auteurs de ces actes de vandalisme. « NOGEC exprime sa solidarité à toutes les victimes directes ou indirectes de ces violences et invite l'ouverture d'une enquête judiciaire afin d'établir les responsabilités individuelles de leurs auteurs conformément à la rigueur de la loi », renchérit cette formation politique.

Par ailleurs, deux policiers ont été tués à l'Université de Kinshasa et plusieurs dégâts matériels enregistrés dont l'incendie d'un véhicule ou encore le saccagement du siège des professeurs.

Face à ces actes, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Thomas Luhaka, a suspendu les activités au sein de cette alma mater et a, en outre, donné un ultimatum de 48h aux étudiants afin d'évacuer les homes.