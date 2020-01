Soudan: Formation d'un comité de collecte d'armes à l'Etat de Chamaliya

Dongola — Le Wali (gouverneur) chargé de l'État de Chamaliya, général Mohamed Mohamed Al-Hassan Al-Saouri, a décidé de former un comité technique pour la collecte d'armes dans l'État dirigé par le commandant de la 19e division d'infanterie ainsi que le directeur de la police de l'État, en tant que membre et rapporteur et autre membre.

La décision a défini les tâches et les pouvoirs du comité à savoir l'élaboration d'un plan détaillé pour la collecte et le retrait des armes, munitions et véhicules non réglementés qui existent dans les zones minières d'État et en la possession de toute personne ou de toute autorité non officielle.

Le comité technique est également chargé de la mise en œuvre des plans et directives du Comité suprême pour la collecte des armes, la préparation d'un plan d'information sur le désarmement et le retrait des armes, des munitions et des véhicules non réglementés dans l'État ainsi que le resserrement de la coordination avec les États voisins lors de la mise en œuvre de campagnes dans les zones ciblées où des armes, des munitions et des véhicules sont attendus.