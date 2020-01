Soudan: Al-Burhan présente ses condoléances à la famille du Défunt Fadul-Allah

- Le Président du Conseil Souverain, le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan, a présenté Lundi ses Condoléances à la Famille, aux Amis et aux Fans du Défunt Poète Fadul-Allah Mohamed à son domicile dans le quartier de Kafouri à Khartoum en présence du Ministre de la Culture et de l'Information Faysal Mohamed Saleh et plusieurs Journalistes Chevronnés, Rédacteurs en Chef et Fans du Poète Déchu.

S'adressant aux participants, Al-Burhan a déclaré qu'ils Conserveraient les Principes Patriotiques que le Feu Fadul-Allah avait réclamés dans ses Ecrits de Presse et Poésie, en disant: « Nous encourageons tous ceux qui se préoccupent de la Question de la Patrie à garder et à prendre soin des Principes que Fadul-Allah a perdus appeler pour ".

Le Président du Conseil Souverain a appelé à maintenir les Plans Proposés par les Poètes et les Jeunes Soudanais ainsi qu'à travailler pour répondre à leurs Aspirations, affirmant que les Poèmes Patriotiques Ecrits par le Feu Fadul-Allah expriment nos sentiments.

Il a souligné le rôle du Défunt dans le Développement du Travail Journalistique dans le pays, saluant le rôle de la Presse et des Journalistes à cet égard et affirmant l'importance du rôle de la Presse dans la Politique et dans l'Histoire, le Présent et l'Avenir.

Al-Burhan a appelé le Ministère de la Culture à prêter Attention à la Documentation des Œuvres et Principes du Défunt.

Dans le même contexte, un nombre des Collègues et Amis de Feu Fadul-Allah ont chiffré ses Bonnes Actions et son Rôle Patriotique dans la Presse et la Poésie.