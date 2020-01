Congo-Kinshasa: Numérique - Initiative 243 se félicite de sa participation au Forum sur la Gouvernance de l'Internet à Berlin

Nouvelle année, nouveaux défis pour Initiative 243. A l'ère du numérique, cette association sans but lucratif de droit congolais s'est résolument engagée dans les perspectives de renforcement des capacités d'utilisateurs des Technologies de l'information et de la Communication (TIC) en République Démocratique du Congo. Ainsi, donc, la formation sur le numérique s'inscrit également aujourd'hui dans la vision de « I 243 » qui a placé l'éducation au centre de son combat.

La première participation de l'Initiative 243 au Forum sur la Gouvernance de l'Internet à Berlin (FGI) a été l'une des meilleures actions qui a marqué l'année 2019 pour cette Association. Ce sommet international, renseigne-t-on, réunit des Etats, des acteurs de la communauté technique, du secteur privé et de la société civile pour réfléchir sur les enjeux de la gouvernance de l'internet.

Selon Edith MAWEZA, qui est la Directrice du programme SEM (Soutien aux Enfants de Mpasa), le FGI rentre complètement dans la vision de l' I 243. Car, il aborde surtout des sujets pertinents qui touchent l'éducation avec l'air numérique, en mettant en évidence les risques que cette transformation pourrait avoir.

«L'effet de participer à ce Forum nous a permis de mieux orienter et accompagner les enfants issus de notre Programme SEM qui consiste à accompagner les enfants dans leur scolarité pour un avenir meilleur », a-t-elle renchéri.

Selon des études qui ont été faites, plus de 300 métiers en lien avec le numérique seront créés d'ici 2030, à travers le monde.

Signalons que les actions de l'Initiative 243 sont basées sur l'éducation et la formation inclusive des enfants, des jeunes et des femmes en République Démocratique du Congo.

L'international congolais de WestHam United, Arthur MASUAKU

Ainsi, par rapport à l'évolution du secteur numérique, cette association congolaise s'active déjà dans la sensibilisation pour un système éducatif adapté à l'initiation de l'Internet comme un outil pertinent pour les recherches et formations des enfants en RDC.

«Le FGI vient améliorer notre programme, en lui apportant les évolutions tant dans le programme d'éducation des enfants que dans le programme d'autonomisation des femmes. Nous comptons y participer également au prochain sommet qui se tiendra cette année en Pologne », a indiqué Edith MAWEZA.

Mis en place par I'ASBL « I 243 », rappelle-t-on, le Programme d'Education SEM vise à soutenir la réintégration et l'accompagnement scolaires des enfants du quartier Mpasa, dans le périphérique de Kinshasa.

A travers des dons et autres actions humanitaires sur le terrain, ce programme contribue efficacement au système éducationnel et, surtout, de sensibiliser et responsabiliser la famille ainsi que les chefs d'établissements scolaires.

Créée en 2015, Initiative 243 est basée présentement en France et en RD. Congo. L'association compte déjà plus d'une centaine de membres effectifs. Les ressources financières de « I 243 » proviennent essentiellement des cotisations de ses membres et des dons de certaines personnes de bonne volonté.

L'international congolais de WestHam United, Arthur MASUAKU, est d'ailleurs considéré parmi les meilleurs donateurs qui soutiennent financièrement et matériellement les actions de l'asbl « I 243 » avec son programme salutaire SEM.