Soudan: Ministre des AE de retour d'Arabie Saoudite

- La Ministre des Affaires Etrangères, Asma Mohammed Abdallah, a regagné le pays ce Mardi après avoir participé à la Signature de la Charte Fondatrice du Conseil des Etats Arabes et Africains Bordant la Mer Rouge et le Golfe d'Aden qui a eu lieu dans la capitale saoudienne de Riyad Lundi en présence des Ministres des Affaires Etrangères de l'Egypte, de la Jordanie, du Yémen, de Djibouti, de la Somalie et de l'Erythrée.

Il convient de noter que le Conseil est Fondé à l'Initiative du Royaume d'Arabie Saoudite pour la Coordination et les Consultations entre les pays Riverains de la Mer Rouge et du Golfe d'Aden concernant la Voie Navigable Vitale et pour relever les Défis auxquels est confronté le Domaine du Maintien de la Sécurité, de la Stabilité et du Flux de Trafic de Navigation.