Seychelles: Destination de l'année - Les Arabes ont décerné un prix aux Seychelles

Alors que 2019 touchait à sa fin, les îles Seychelles ont de nouveau reçu un autre prix bienvenue: «Destination de l'année».

Le prix a été annoncé lors des KSA Arabian Business Awards à l'hôtel Ritz Carlton de Riyad, en Arabie Saoudite.

L'événement était organisé par Arabian Business - l'un des magazines d'affaires les plus importants de la région.

Il a rendu hommage à un certain nombre de grandes entreprises, institutions et hommes d'affaires pour leurs succès et leur excellence dans leurs secteurs respectifs, ainsi que pour leur contribution au secteur des entreprises.

Ahmed Fathallah, représentant du Seychelles Tourism Board (STB) à Dubaï - qui était présent à l'événement - a déclaré que les Seychelles en tant que destination gagnaient en popularité.

Ces réalisations incitent continuellement l'équipe de la STB au siège et dans les bureaux à l'étranger, y compris moi-même, à continuer d'intensifier nos efforts pour promouvoir la destination », a déclaré M. Fathallah.

Selon lui, il devrait y avoir plus d'événements comme celle-ci «étant un moyen de reconnaître et de remercier nos précieux partenaires dans les secteurs des médias, du commerce, des consommateurs et des entreprises. Notre succès est un hommage aux efforts combinés non seulement de notre équipe, mais aussi de nos précieux partenaires commerciaux. »

Pour 2019, les Émirats arabes unis étaient le cinquième marché des Seychelles avec 24112 visiteurs venant de la nation insulaire. En 2018, 25024 Arabes ont visité, ce qui en fait le quatrième marché majeur après l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni pour cette année.

Le prix vient à un moment où les Seychelles - réputées pour leur environnement vierge et leur diversité biologique unique - sont facilement accessibles pour ce marché.

Les Émirats arabes unis sont également populaires auprès des Seychellois, avec environ 7000 ressortissants venus en vacances en 2018, ce qui en fait une destination de choix pour les habitants.

Trois compagnies aériennes du Moyen-Orient desservent actuellement l'archipel de l'océan Indien occidental. Qatar Airlines depuis 2004, Emirates Airlines depuis 2005 et Etihad Airlines depuis 2011.

Ce mois-ci, Emirates a célébré une étape clé: 15 ans au service des Seychelles. En 2005, la compagnie aérienne exploitait quatre vols hebdomadaires; actuellement Emirates vole vers la nation insulaire deux fois par jour, tous les jours.

Au cours des 15 dernières années, la compagnie aérienne a transporté quelque 2,6 millions de clients sur 14 328 vols couvrant 47,4 millions de kilomètres sur la route Dubaï-Mahé.

Rien qu'en 2019, Emirates a transporté 278 000 clients sur la route, contribuant ainsi à stimuler le tourisme, le commerce et l'économie locale.

Sherin Francis, directrice générale du Seychelles Tourism Board, a déclaré: «Emirates a été un partenaire aérien actif dans le développement de l'industrie touristique des Seychelles au fil des ans. Nous espérons continuer à compter sur son soutien et son partenariat pour de nombreuses années encore. »