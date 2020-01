Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Les Etats-Unis volent au secours des victimes des inondations

L'ambassade des Etats- Unis au Congo a acheminé, le 7 janvier à Brazzaville, un convoi alimentaire à destination de la sous-préfecture de Mossaka et de la localité de Loukoléla, en réponse à l'assistance humanitaire sollicitée par l'Etat congolais auprès des partenaires pour les victimes des inondations au nord Congo.

Les sept barges du bateau Motaba sont remplies de quatre-vingt tonnes du riz parfumé, vingt-trois tonnes de haricots jaune, huit tonnes d'huile ainsi qu'une tonne du sel iodé.

L'ensemble de ces vivres sera acheminé, à destination, durant cinq jours de navigation et alimentera plus de vingt-quatre mille familles victimes d'inondations dans cette partie du pays. Le programme alimentaire mondial (PAM), qui apporte une assistance alimentaire d'urgence depuis le mois de novembre 2019, a déjà atteint plus de quatre-vingt mille bénéficiaires dans la Likouala et la Cuvette.

« A Mossaka et Loukoléla, le PAM va distribuer cent-vingt tonnes de produits alimentaires, don des Etats-Unis. Tous ces produits sont fortifiés en éléments nutritifs pour une vie saine et active. La ration fait plus de mille huit cents calories très essentielles pour un apport journalier et quatre-vingt pour cent d'iode. La pêche artisanale et la potabilité de l'eau sont perturbées par l'inondation. L'assistance doit continuer pour apporter une réponse complète à cette catastrophe. Nous invitons l'ensemble des partenaires du Congo à contribuer à l'effort humanitaire en cours », a expliqué Jean-Martin Bauer, représentant du PAM au Congo.

Le PAM revèle dans un communiqué que le prix du sac de cinquante kilogrammes de farine de manioc qui coûtait 7500 FCFA en août-septembre 2019 avant les inondations est passé à 12.500FCFA en fin décembre 2019, à Mossaka.

Soulignons que les champs, cultures et les petits élevages dans ces localités sont dévastés par la furie des eaux qui ont monté jusqu'à plusieurs centimètres de la surface naturelle. En effet, pour que les familles se rétablissent économiquement, il va falloir compter plus de huit mois.

« Ces inondations sont les effets du réchauffement climatique qui, d'ailleurs, sont manifestes partout dans le monde entier jusqu'aux Etats-Unis. Nous sommes de cœur avec les familles victimes des inondations. Le peuple américain est toujours prêt à aider nos amis les Congolais », a déclaré Alisande Ross, conseillère à la presse et aux affaires culturelles à l'ambassade des Etats-Unis au Congo.

Par ailleurs, le capitaine du bateau, Célestin Mpompa, a assuré que toutes les conditions d'équipages, de voyage et de conservation de produits sont réunies pour que l'opération d'acheminement se déroule normalement.

Très préoccupé par l'urgence et la situation actuelle des habitants des localités victimes, le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis, Dan Travis, a déclaré : « Nous espérons que ces vivres soulageront la population de Mossaka en ce moment particulièrement difficile ».