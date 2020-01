Congo-Kinshasa: L'UniGom veut accompagner le Programme quinquennal du gouvernement provincial

Un bon nombre de projets ont été présentés, mardi 7 janvier 2020, au Gouverneur de la province du Nord-Kivu par le Recteur de l'Université de Goma UNIGOM). Ces projets comprennent plusieurs volets établis dans l'esprit d'accompagner le Programme quinquennal du Gouvernement provincial du Nord-Kivu dans le secteur de l'éducation.

Sylvain Munyanga Mukungo, Recteur de l'Université de Goma confie que l'objectif de cette démarche auprès de l'autorité provinciale du Nord-Kivu est de faire part au Numéro 1 de l'exécutif provincial, de la volonté de l'UniGom d'accompagner son gouvernement dans la bonne marche des affaires publiques qui passe essentiellement par la bonne qualité de l'Enseignement supérieur et universitaire.

La mise en place effective de la décentralisation au Nord-Kivu ; la gestion scientifique de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC ; la création de la Police universitaire de l'UniGom ; la création de l'Association des anciens de l'UniGom (AAUNIGOM) ainsi que du protocole d'accord cadre de coopération entre l'Université de Goma et les hôpitaux de la place, constituent le contenu de ce document présenté ce jour à Carly Nzanzu Kasivita, gouverneur du Nord-Kivu.

« Depuis 1982, les lois congolaises ont autorisé le principe de la décentralisation des entités territoriales qui n'est pas d'actualité au Nord-Kivu. Dans ce sens, l'Université de Goma va organiser, d'ici peu, un atelier sur la décentralisation afin d'accélérer la mise en œuvre de ce principe dans les entités territoriales décentralisées telles que, les chefferies, les mairies... », a fait remarquer Sylvain Munyanga Mukungo. Avant d'ajouter que l'atelier sur la décentralisation va s'atteler sur la « Bonne gouvernance locale, la participation populaire et le développement des entités territoriales décentralisées au Nord-Kivu ».

Santé

Face à la maladie à virus Ebola qui est à la 10ème apparition en RDC , le Professeur Docteur Sylvain Munyanga croit savoir que la gestion politique de cette épidémie est plus qu'importante pour éviter qu'elle ne réapparaisse quelques années après au pays.

« Cette politique efficace de lutte contre Ebola passe par la recherche scientifique. Il n'est pas normal que l'on passe de la première à la dixième épidémie, sans qu'il y ait des résultats adéquats d'une recherche scientifique dans le but de prévenir cette maladie. L'Université de Goma prévoit une collaboration avec des universités américaines et d'autres grandes universités du monde pour accélérer la recherche scientifique, dans l'approche de lutter définitivement contre Ebola en RDC», a-t-il fait savoir. Il souligne que l'école de la Santé publique qui commence cette année à l'UniGom, sera également une occasion pour accélérer cette recherche.

Dans la même optique, le recteur de l'alma mater du Nord-Kivu annonce déjà la signature des protocoles d'accord-cadre de coopération entre l'Université de Goma et les grands hôpitaux de la ville, pour se conformer aux instructions du Ministère congolais de l'Enseignement supérieur et Universitaire (ESU). A cet effet, il faut rappeler que le Ministère de l'ESU a accordé un moratoire de 3 ans aux universités organisant les Facultés de Médecine, de disposer des cliniques universitaires. Sans quoi, ces facultés seront fermées. « La collaboration avec ces Hôpitaux se limitera dans l'apport des recherches scientifiques. Nous allons collaborer sans s'ingérer dans la gestion proprement dite de ces Hôpitaux », a-t-il précisé.

Frais académiques

Face à cette question épineuse liée au coût des frais académiques à payer durant l'année 2019-2020, Sylvain Munyanga a rassuré à Carly Nzanzu Kasivita, qu'il existe un consensus entre les étudiants, les parents et le Comité de gestion. « Pour cette année académique on ajoute rien et on ne retranche rien. On se réfère juste au montant de l'année passée qui tient compte des frais connexes, entre autres, les frais de mobilité. Puisque, la plupart de professeurs de l'UniGom viennent de Kinshasa et un accord a été trouvé dans ce sens entre parties prenantes », a rassuré le recteur de l'UniGom.

Au sortir de cette audience, Carly Nzanzu Kasivita, qui est aussi un ancien de l'Université de Goma, a salué cette initiative du Comité de gestion de l'UniGom de vouloir collaborer avec le Gouvernement provincial sur tous ces projets présentés ce jour. Il rassure une parfaite collaboration entre l'exécutif provincial et la plus grande Université de la province.

Prisca Luanda, Ministre provinciale en charge de l'Education au Nord-Kivu, a également pris part à ces échanges entre le gouverneur de province et le recteur de l'UniGom qui était accompagné de son directeur de Cabinet, le Chef des travaux Bangi Kiranga.