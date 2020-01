Algérie: Kaddour Chouicha libéré provisoirement s'exprime sur sa détention

En Algérie, le chef du bureau de la ligue algérienne des droits de l'homme à Oran, Kaddour Chouicha, a été ce jeudi libéré provisoirement, dans l'attente de son procès en appel reporté au 28 janvier.

Kaddour Chouicha était détenu depuis début décembre, condamné en comparution immédiate pour « outrage et violences contre des fonctionnaires et institutions de l'État » et « exposition au regard du public de documents de nature à nuire à l'intérêt national ».

Dimanche 5 janvier, le militant des droits de l'homme de 63 ans avait été hospitalisé, pour des problèmes rénaux et pulmonaires notamment. Actuellement auprès de sa famille, il revient sur sa détention : « Ce n'est une expérience que je souhaite à quiconque, mais c'est une expérience enrichissante, parce qu'elle montre une partie du visage de l'Algérie. Nous sommes toujours dans la même logique. C'est-à-dire, une justice qui n'est pas indépendante. ».

Kaddour Chouicha appelle les Algériens à continuer de se mobiliser et à continuer le Hirak :« Politiquement en Algérie rien n'est stable, surtout maintenant. Donc il faut suivre les événements, il faut que le Hirak continue pour aboutir à ces revendications. Nous savions dès le début que c'était une lutte qui serait longue. Donc nous ne nous sommes pas trompés et nous maintenons notre disponibilité à continuer avec les Algériens et les Algériennes ».